Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
В Гамбурге неизвестный напал на полицейских с топором
Bild: В Гамбурге неизвестный напал на полицейских с топором, они открыли огонь
Полиция Гамбурга нейтрализовала мужчину с топором рядом с одной из главных туристических улиц города – Репербан. Инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая играет там сегодня с Польшей в рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу, сообщила газета Bild.
По данным издания, мужчина проявлял агрессию в отношении полицейских и набросился на них с топором, передает ТАСС. Правоохранители вначале применили перцовый баллончик, после чего открыли огонь. Нарушитель спокойствия был ранен, остаются неизвестными его мотивы и национальная принадлежность.
Напомним, в октябре 2023 года неизвестный убил двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе. Нападение было признано терактом, меры безопасности в городе были усилены. Сообщалось, что нападавший был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами, он был ликвидирован.