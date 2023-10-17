Подозреваемый в убийстве двух шведов в Брюсселе ликвидирован

Умер экс-президент Финляндии Ахтисаари

Экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте говорится, что Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 6.40 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.

В июне 1999-го югославская пресса опубликовала стенограмму переговоров между представителем ЕС Ахтисаари, Виктором Черномырдиным и президентом Югославии. Как сообщалось в публикации, Слободан Милошевич спросил о том, что будет, если Югославия откажется от подписания документа, который позднее получит название «План Мартти Ахтисаари» и ляжет в основу резолюции Совета Безопасности ООН.

«В ответ Ахтисаари отодвинул с центра стола вазу с цветами и красноречиво провел ладонью по полированной поверхности: «Белград будет как этот стол. Мы сразу начнем ковровые бомбардировки Белграда». Минута тишины, и затем он добавил: «Менее чем через неделю будет полмиллиона погибших», – говорилось в публикации.

В 2000 году вышла книга бывшего президента Финляндии «Миссия в Белграде».

В 2008 году, в год провозглашения Косово независимости, Ахтисаари был награжден Нобелевской премией мира с формулировкой «за важные усилия на нескольких континентах в течение нескольких десятилетий по разрешению международных конфликтов».

Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в г. Виипури (Финляндия, в настоящее время – Выборг, Россия) в семье финского офицера норвежского происхождения. В ходе Советско-финской войны 1939–1940 годов его семья переехала в г. Куопио (в центре Финляндии), а затем в г. Оулу (на северо-западе страны).

В 1959 году окончил педагогическое отделение Оульского университета, работал учителем начальной школы. В 1965-м Мартти Ахтисаари стал сотрудником МИД. В 1973–1976 годах был послом страны в Танзании, в 1975–1976 годах – в Замбии, Сомали и Мозамбике.

В 1977-м перешел на службу в ООН. В 1991-м Ахтисаари возглавил специальную группу ООН, которая разрабатывала меры по преодолению последствий войны в Персидском заливе в августе 1990-го – феврале 1991 года.

В 1993 году вернулся в Хельсинки, в 1994-м – был избран президентом Финляндии. В период его президентства Финляндия вступила в Европейский союз (1995).

С ноября 2005 по февраль 2008 года Ахтисаари занимал пост специального посланника генсека ООН по Косово. Под его руководством был разработан план по предоставлению этому сербскому краю независимости без учета позиции Сербии.

Помимо Нобелевской, отмечен и другими международными премиями, в том числе Гессенской премией мира (награда земли Гессен, ФРГ; 2000) и премией Уильяма Фулбрайта за международное понимание (США; 2000).

Владел четырьмя языками: немецким, английским, французским и шведским.

У него остались жена и сын.