Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Сальдо: На Херсонщине восстановили более 100 км дорог к КПП в Крым
Свыше 100 км дорог, ведущих через КПП «Армянск» и «Перекоп» в Крым, восстановили в Херсонской области, сообщил ее глава Владимир Сальдо.
По его словам, в Херсонской области привели в нормативное состояние более 100 км дороги в Крым через КПП «Перекоп» и «Армянск», передает ТАСС. Как заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, восстановление сухопутного пути в Крым позволит улучшить транспортное сообщение и разгрузить пункт пропуска «Джанкой».
Сальдо отметил, что хорошие дороги «станут драйвером социально-экономического развития Херсонской области».
Ранее Сальдо рассказал о строительстве филиала арт-кластера «Таврида» в Херсонской области.