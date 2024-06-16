Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Меркачева рассказала о захваченном в заложники начальнике оперативного управления УФСИН по Ростовской области
Журналистка и правозащитница,член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что одним из захваченных заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону стал начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.
Как написала Меркачева в своем Telegram-канале, среди захваченных – начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области. Александр Богма. По ее словам, не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье, поскольку в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже. «Надеюсь, и Богма, и другие не пострадают», – добавила она.
Ранее машины скорой помощи подъехали к ростовскому СИЗО после стрельбы.
Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическом статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.