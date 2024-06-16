Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Машины скорой помощи подъехали к ростовскому СИЗО после стрельбы
РИА «Новости»: Машины скорой помощи подъехали к ростовскому СИЗО, где были слышны выстрелы
Два автомобиля скорой медицинской помощи подъехали к СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где были слышны выстрелы, сообщили СМИ.
Как пишет РИА «Новости», очередь выстрелов была слышна в районе СИЗО Ростова-на-Дону. Отмечается, что к зданию СИЗО были стянуты правоохранители, несколько кварталов вокруг оцеплено.
Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых.
Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическом статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.