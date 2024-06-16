Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в заявлении, UKMTO стало известно об инциденте в 40 морских милях к югу от йеменского города Аль-Муха, обстоятельства происшествия выясняются, передает ТАСС.

Позже UKMTO со ссылкой на капитана судна сообщил о взрывах в непосредственной близости от судна, которые не нанесли ему ущерба, экипаж находится в безопасности. Судам рекомендуется соблюдать осторожность.

Ранее в июне в Британии сообщили о нападении на судно в Аденском заливе.