Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена.
Как говорится в заявлении, UKMTO стало известно об инциденте в 40 морских милях к югу от йеменского города Аль-Муха, обстоятельства происшествия выясняются, передает ТАСС.
Позже UKMTO со ссылкой на капитана судна сообщил о взрывах в непосредственной близости от судна, которые не нанесли ему ущерба, экипаж находится в безопасности. Судам рекомендуется соблюдать осторожность.
Ранее в июне в Британии сообщили о нападении на судно в Аденском заливе.