Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.8 комментариев
Украинские пограничники открыли стрельбу по бежавшим в Венгрию уклонистам
Украинские пограничники открыли стрельбу при задержании уклонистов на границе с Венгрией
Пограничникам на западе Украины пришлось применить оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины.
В сообщении говорится, что украинцы заплатили проводникам по 5,5 тыс. долларов, чтобы сбежать в Венгрию от призыва на Украине, но по нарушителям границы открыли огонь. Украинские пограничники несколько раз выстрелили в воздух, чтобы задержать уклонистов, передает РИА «Новости».
По данным украинской погранслужбы, границу с Венгрией пытались пересечь три группы нарушителей: три жителя Киевской и двое жителей Черниговской области, а также четверо жителей Закарпатья, по которым стреляли пограничники.
Ранее сообщалось, что украинский грузовик с военными номерами прорвался в Венгрию через поля.