Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Украинский грузовик с военными номерами прорвался через границу с Венгрией
Грузовик с военными номерами на западе Украины прорвался в Венгрию через поля, были задержаны 32 украинских гражданина, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко изданию «Украинская правда».
По его словам, грузовик заметили при помощи технических средств контроля за местностью, также были обнаружены следы в сторону сопредельной страны. Позже венгерские пограничники сообщили о задержании грузовика с 32 украинскими гражданами, передает РИА «Новости».
Демченко заявил, что на Украине было задержаны несколько человек, возможно причастных к перемещению этих людей за границу. По его словам, принадлежность автомобиля к военным формированиям якобы не установлена.
Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.