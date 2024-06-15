Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.11 комментариев
Число погибших в ДТП в Благовещенске выросло до пяти
Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Благовещенске умерли в больнице, несмотря на усилия врачей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
«Двое пострадавших в аварии на улице Василенко – женщина 50 лет и подросток 15 лет – умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Таким образом, в результате ДТП погибли пять человек. Ранее сообщалось о трех погибших – двоих несовершеннолетних и одном взрослом.
Еще четверо пострадавших находятся в больнице. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое.
Напомним, 14 июня водитель минивэна, значительно превысив допустимую скорость, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Водитель с признаками опьянения задержан.