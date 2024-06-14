Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.5 комментариев
Захарова прокомментировала отказ Киева от предложения Путина
Официальный представитель МИД России отреагировала на заявления офиса Зеленского об отсутствии оснований для переговоров
Офис президента Зеленского довел граждан Украины «до крайней точки» еще до сегодняшних заявлений президента России Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Банковая уже довела Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», – сказала дипломат, комментируя заявления офиса Зеленского о якобы отсутствии реального мирного предложения в озвученных президентом Путиным условиях для урегулирования на Украине, передает ТАСС.
Напомним, до этого глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что инициатива президента Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения», ничего нового там нет, сказал он.
Ранее, во время встречи с руководством внешнеполитического ведомства страны, Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, для разрешения конфликта Украина, прежде всего, должна стать внеблоковой, безъядерной и демилитаризованной страной.