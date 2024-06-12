Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.5 комментариев
Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге
Уехавшая из Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, хотя ранее ее исключили из «Альтернативы для Германии» (АдГ), после чего она была вынуждена покинуть Германию.
Петерсен получила 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого количества должно хватить для победы и перехода в районное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Отмечается, что не досчитано несколько поданных через почту голосов, но, вероятнее всего, они не скажутся на результатах голосования.
Петерсен переехала вместе с семьей в Германию в 2008 году. Она выступала недавно в ОБСЕ, где шла речь о дискриминации россиян в ЕС. Также она приезжала наблюдателем на выборы президента России в 2024 году.
После этого ее исключили из АдГ в парламенте Гамбурга, решается вопрос об исключении ее из партии в целом.
Также Петерсен была вынуждена покинуть Германию, поскольку школьные учителя ее детей жаловались в социальные органы на «странное поведение» этих учеников.