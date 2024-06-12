Путин напомнил, как Садовничий сохранил статус МГУ в 90-е

Tекст: Алексей Дегтярев

«Развитию российского образования и науки, приумножению достижений Московского государственного университета посвятил всю свою жизнь Виктор Антонович Садовничий. Масштаб его личности как руководителя, ученого, государственного деятеля, безусловно, уникален», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что Садовничий стал ректором вуза в «сложное время», в начале 90-х, он предпринял все усилия, чтобы сохранить лидирующие позиции университета.

Также глава государства отметил заслуги создательницы собственной школы Людмилы Беспаловой. Она, по словам президента, являет собой пример блестящего ученого, также она одна из самых известных российских селекционеров.

«Благодаря ее работе создано более ста новых сортов и гибридов пшеницы. Их широкое применение позволяет повысить эффективность и независимость отечественного сельского хозяйства», – напомнил Путин.

Напомним, Садовничий был удостоен звания Героя Труда.