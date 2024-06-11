В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
Экс-мэр Купянска умер в больнице после покушения
Бывший мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора умер в больнице, не приходя в сознание.
Мацегора скончался в одной из московских больниц, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Напомним, на Мацегору было совершено покушение около его дома в Старом Осколе, он был доставлен в больницу в критическом состоянии. О покушении на экс-мэра Купянска сообщала СБУ, на Украине его обвиняют в госизмене.