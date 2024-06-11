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    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном
    В Словакии признали незаконной передачу Украине МиГ-29
    Для находящихся без оснований в России иностранцев предложили новый режим высылки
    Олимпийская чемпионка Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт
    Сын Байдена признан виновным по делу о хранении оружия
    Всемирный банк дал прогнозы роста российской экономики
    Белоусов вручил звезды Героев России отличившимся участникам СВО
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    Семигин освобожден от должности главы комитета Госдумы по делам национальностей
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    11 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    26 комментариев
    11 июня 2024, 20:15 • Новости дня

    Telegram-канал российского издания признали экстремистским в Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белоруссии Telegram-канал российского издания Daily Storm включили в список экстремистских, соответствующее решение принял белорусский суд, сообщило министерство информации страны.

    Суд Барановичского района и города Барановичи в Брестской области решил включить Telegram-канал Daily Storm в список экстремистских, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

    Причины внесения этого канала в список экстремистских не указываются. На него подписано почти 72 тыс. человек.

    На сайте Daily Storm указано, что издание зарегистрировано Роскомнадзором в июле 2017 года.

    10 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    Авиаэксперт назвал самолеты, которые заменит новый SJ-100

    Авиаэксперт Пантелеев оценил перспективы SJ-100 после прохождения летных испытаний

    Авиаэксперт назвал самолеты, которые заменит новый SJ-100
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новый самолет Superjet-100 после успешного прохождения летных испытаний сможет составить конкуренцию канадскому CRJ 1000 и бразильскому ERJ 195, сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя начало летных испытаний SJ-100.

    «Как правило, сертификационные испытания занимают больше года, порой затягиваются и на три года. Однако в данном случае нет оснований считать, что испытания затянутся. В полетах будет задействовано три самолета, что даст возможность некоторые испытания проводить параллельно», – говорит Пантелеев.

    Он рассказывает, что в ходе испытаний необходимо доказать соответствие требованиям безопасности полетов тех решений, которые внедрены на этой версии самолета. И поскольку SJ-100 создается по программе импортозамещения систем и компонентов, в первую очередь испытания направлены как раз на подтверждение возможностей новых систем.

    «Прямыми аналогами и конкурентами SJ-100 являются CRJ 1000 и ERJ 195, которые выпускались в Канаде и Бразилии. Но на российском рынке таких машин почти нет. Сейчас главная задача – удовлетворить спрос на 100-местные самолеты и затем омолодить флот, уже летающий в России», – заключил Пантелеев.

    Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что начались сертификационные летные испытания опытного образца импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100.

    Коментарии (37)
    11 июня 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра

    Марочко сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в районе Часова Яра

    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В районе микрорайона «Канал», на территории Часовоярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часова Яра идут интенсивные боевые действия за господствующие высоты и позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ пытаются всеми силами удержать укрепленные рубежи. Кроме того, украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, чтобы не допустить форсирования российскими войсками водного канала Северский Донец – Донбасс.

    Эксперт рассказал, что ВСУ установили вдоль канала камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    11 июня 2024, 09:57 • Новости дня
    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве

    МИД: Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном отложено

    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По его словам, решение о заключении договора является стратегическим для обеих стран и не зависит от текущей геополитической ситуации, передает РИА «Новости».

    Кабулов добавил, что процесс работы над договором приостановлен по причинам проблем у иранских партнеров, однако данная работа будет завершена до согласования текста соглашения, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания.

    Ранее Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке.

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    11 июня 2024, 12:08 • Новости дня
    Стали известны подробности о разбившемся Су-34 в Северной Осетии

    Потерпевший крушение в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и в боевых действиях в Сирии

    Стали известны подробности о разбившемся Су-34 в Северной Осетии
    @ mod_russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Потерпевший крушение в горах Северной Осетии самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 участвовал в специальной военной операции и неоднократно наносил бомбовые удары по позициям боевиков в Сирии, сообщили в оперативных службах.

    В Минобороны заявили, что предварительная причина катастрофы – техническая неисправность, комиссия ВКС выехала на место падения самолета, передает ТАСС.

    Ранее самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб.

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    11 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Для обвиняемого в убийстве Захарченко и Моторолы затребовали пожизненный срок
    Для обвиняемого в убийстве Захарченко и Моторолы затребовали пожизненный срок
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гособвинение затребовало для обвиняемых по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийству Арсена Павлова (Моторола) от 24 лет колонии до пожизненного заключения, сообщили в Южном окружном военном суде.

    На скамье подсудимых четыре человека, в том числе основной фигурант Александр Погорелов, проходящий по делу о покушении на Захарченко, передает ТАСС.

    Погорелову прокурор попросил назначить пожизненное заключение, Чурилову – 29 лет колонии, Ене – 28 лет колонии, Тимошенко – 24 года колонии.

    Согласно версии следствия, Погорелов отслеживал передвижения Захарченко, снимал на видео и передавал в СБУ. В 2017 году он разместил взрывчатку в ресторане «Пушкин», который посещал политик. Довести до конца дело у него не получилось, бомбу обнаружили.

    Также Погорелов, как считает обвинение, причастен к убийству командира ополченцев Моторолы. По заданию СБУ в 2016 году он поставил бомбу на крыше лифта в доме, где жил Павлов.

    Погорелову вменяются статьи «Шпионаж», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Теракт, повлекший причинение смерти», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Участие в террористическом сообществе» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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    11 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Арестованного генерала Попова попросили отправить в зону СВО
    Арестованного генерала Попова попросили отправить в зону СВО
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    УПК позволяет приостановить расследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону СВО, заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.

    «Готовим документы, в которых попросим в законном порядке отправить Попова в зону спецоперации для выполнения боевых задач», – сказал он ТАСС

    Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению  более 1,7 тыс. тонн металлопроката. Изделия были в 2023 году закупленны военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что по делу генерала Попова арестован еще один подозреваемый. В правоохранительных органах уточнили, что его показания также легли в основу дела, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

    Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    11 июня 2024, 14:55 • Новости дня
    Для находящихся без оснований в России иностранцев предложили новый режим высылки

    В Госдуме одобрили проект о миграционном режиме высылки иностарнцев

    Для находящихся без оснований в России иностранцев предложили новый режим высылки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении режима высылки для иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в России.

    Документ, внесенный на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в апреле, предлагает внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», передает ТАСС.

    Авторами законопроекта выступили в том числе первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

    Ранее находящимся в режиме высылки мигрантам решили запретить вступать в брак.

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    11 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Макрон отказался уходить в отставку
    Макрон отказался уходить в отставку
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Le Figaro Magazine, что не намерен уходить в отставку, каким бы ни был результат выборов в Национальное собрание.

    Макрон добавил, что отвергает гипотезу, согласно которой оппозиционное «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах потребует его отставки, передает ТАСС.

    Президент отметил, что нормы конституции довольно четкие, а Нацобъединение не может их «толковать на свой манер».

    «Они достаточно четкие, равно как и полномочия президента, каким бы ни был результат. Это для меня незыблемо», – подчеркнул французский лидер.

    В Кремле сочли преждевременным говорить об отставке Макрона.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Макрон обсуждает с окружением возможность отставки.

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    11 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Француз погиб при попытке попасть на Байконур

    При попытке проникнуть на территорию Байконура гражданин Франции умер от обезвоживания

    Tекст: Вера Басилая

    На территорию космодрома Байконур в Казахстане пытались проникнуть два француза, один из них погиб от обезвоживания, сообщил источник на космодроме.

    Собеседник РИА «Новости» рассказал, что французы вышли на трассе и пошли по степи к высоким зданиями, по дороге одному из «туристов» стало плохо и он умер от жажды, пока его товарищ добрался до трассы и остановил машину, чтобы помочь спутнику.

    Между тем источник ТАСС сообщил, что инцидент с двумя французскими туристами произошел на территории, не контролируемой охраной космодрома.

    Ранее в 2022 году на Байконуре задержали британца Бенджамина Рича и белорусскую гражданку Алину Зелупу.

    Коментарии (10)
    11 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Лавров назвал условия для начала переговоров по Украине

    Лавров: Киевский режим надо вернуть в правовое поле, чтобы вести переговоры по Украине

    Лавров назвал условия для начала переговоров по Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим необходимо вернуть в правовое поле, чтобы можно было вести переговоры по урегулированию конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран – участниц БРИКС.

    Он отметил, что когда страны предлагают проводить переговоры, иногда звучит: «Давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнем разговаривать», передает ТАСС.

    Лавров задался вопросом, разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, является каким-то искусственным предварительным условием?

    В связи с этим министр призвал вернуть Киев в правовое поле, где существуют все ответственные и порядочные страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на прежних условиях. Путин также отмечал, что на Украине власть сейчас узурпирована, поэтому полномочия, согласно конституции, переходят к спикеру Верховной рады, так что можно найти, с кем вести переговоры.

    Коментарии (26)
    11 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки установили контроль над Артемовкой в ЛНР и Тимовкой в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 560 человек, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии и поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Глубокого и Тихого в Харьковской области.

    Группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 13-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли более 265 человек, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20, машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (2)
    11 июня 2024, 17:31 • Новости дня
    Умер сыгравший Карабаса-Барабаса актер

    Умер актер Юрий Кондратьев

    Умер сыгравший Карабаса-Барабаса актер
    @ vk.com/teatrkukolnsk

    Tекст: Кристина Цыцура

    В возрасте 73 лет умер советский и российский актер, режиссер и педагог, заслуженный артист России Юрий Кондратьев.

    О смерти актера сообщили его близкие в социальных сетях, передает «Московский комсомолец».

    Юрий Кондратьев родился в 1950 году. В 1973 году он окончил ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». Свою творческую карьеру Кондратьев начал в Новосибирском областном театре кукол. На сцене он сыграл Карабаса-Барабаса в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке», визиря в «Волшебной лампе Аладдина».

    За свою актерскую деятельность Кондратьев был удостоен многочисленных премий, в том числе престижной театральной премии «Парадиз», лауреатом которой он становился несколько раз.


    Коментарии (6)
    11 июня 2024, 14:09 • Новости дня
    МОК оправдался за плакат Олимпиады–2024 с Исинбаевой и флагом России
    МОК оправдался за плакат Олимпиады–2024 с Исинбаевой и флагом России
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг использование плаката с изображением Елены Исинбаевой и флагом России для рекламы Олимпийских игр 2024 года в Париже.

    В МОК заявили, что этот плакат был частью рекламной кампании 2020 года, созданной задолго до «нынешней ситуации», и не используется для продвижения Игр–2024, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Париже повесили плакат Олимпиады–2024, на котором изображена чемпионка Игр–2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России.

    Напомним, российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Париже только в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что на Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов.

    Коментарии (2)
    11 июня 2024, 03:09 • Новости дня
    В итоговом заявлении встречи в Швейцарии исключили требования о выводе российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск. Об этом говорится в проекте документа.

    В заявлении будут отражены лишь три пункта из десяти положений плана Владимира Зеленского: обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственная безопасность и вопросы освобождения пленных и возвращения детей, передает ТАСС со ссылкой на японский телеканал Эн-эйч-кей.

    Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, источник телеканала объяснил позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Напомним, что Швейцария планирует провести 15–16 июня конференцию по Украине, на которую приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. Россия на конференцию не приглашена.

    Как сообщалось ранее, власти Пакистана отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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