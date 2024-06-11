Telegram-канал российского издания признали экстремистским в Белоруссии

Авиаэксперт назвал самолеты, которые заменит новый SJ-100

Авиаэксперт Пантелеев оценил перспективы SJ-100 после прохождения летных испытаний

Tекст: Татьяна Косолапова

«Как правило, сертификационные испытания занимают больше года, порой затягиваются и на три года. Однако в данном случае нет оснований считать, что испытания затянутся. В полетах будет задействовано три самолета, что даст возможность некоторые испытания проводить параллельно», – говорит Пантелеев.



Он рассказывает, что в ходе испытаний необходимо доказать соответствие требованиям безопасности полетов тех решений, которые внедрены на этой версии самолета. И поскольку SJ-100 создается по программе импортозамещения систем и компонентов, в первую очередь испытания направлены как раз на подтверждение возможностей новых систем.

«Прямыми аналогами и конкурентами SJ-100 являются CRJ 1000 и ERJ 195, которые выпускались в Канаде и Бразилии. Но на российском рынке таких машин почти нет. Сейчас главная задача – удовлетворить спрос на 100-местные самолеты и затем омолодить флот, уже летающий в России», – заключил Пантелеев.



Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что начались сертификационные летные испытания опытного образца импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100.