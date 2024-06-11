В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
Telegram-канал российского издания признали экстремистским в Белоруссии
В Белоруссии Telegram-канал российского издания Daily Storm включили в список экстремистских, соответствующее решение принял белорусский суд, сообщило министерство информации страны.
Суд Барановичского района и города Барановичи в Брестской области решил включить Telegram-канал Daily Storm в список экстремистских, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.
Причины внесения этого канала в список экстремистских не указываются. На него подписано почти 72 тыс. человек.
На сайте Daily Storm указано, что издание зарегистрировано Роскомнадзором в июле 2017 года.