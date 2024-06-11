В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Суд в ЮАР арестовал активы Google за блокировку православного телеканала
Moneyweb: Суд в ЮАР арестовал активы Google за блокировку православного телеканала
Высокий суд Южно-Африканской Республики одобрил возбуждение уголовного дела против компании Google SA из-за блокировки православного телеканала и арестовал ее активы, пишет портал Moneyweb.
Суд постановил заморозить активы Google South Africa из-за того, что компания не выполнила судебное решение о восстановлении работы канала «Foundation for Orthodox Television», пишет Moneyweb, передает Ura.ru.
Глава НКО «Фонд православного телевидения» Хьюго Джонстон, подавший иск, требует от Google 100 тыс. рублей в день, удваивая эту сумму еженедельно. Он также обвиняет Google в политической мотивированности. Об этом сам Джонстон рассказал журналисту Джимми Мояхе.