В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Экс-глава Военной академии МО Молчанов назначен замсекретаря СБ России
Экс-глава Военной академии МО и историк Молчанов стал замсекретаря СБ России
Заместителем секретаря Совета безопасности России назначен бывший руководитель Военной академии Минобороны и доктор исторических наук Григорий Молчанов.
Молчанов стал замсекретаря СБ России, передает ТАСС.
Молчанов – уроженец Москвы, с 1973 по 2024 годы он служил в Вооруженных силах, доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент. Заслуженный военный специалист Российской Федерации.
Имеет ордена «За военные заслуги» и Почета, медали, награжден благодарностью президента России. Ранее руководил Военной академией МО РФ.