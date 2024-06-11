В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
ФСБ изъяла у задержанных в КЧР чиновников золотой пистолет и коллекцию часов
ФСБ показала золотой пистолет и предметы роскоши, изъятые при обыске у задержанных в КЧР чиновников
ФСБ показала кадры задержания высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии, подозреваемых в хищении 60 млн рублей. У них в коттеджах нашли предметы роскоши, пистолет золотого цвета, следует из видео ФСБ.
В одном из коттеджей при обыске были найдены 3 млн рублей наличными. На кадрах демонстрируются восемь пар элитных наручных часов, несколько телефонов, дорогие украшения, кроме того, пистолет золотого цвета, пишет «Коммерсант».
Ранее ФСБ задержала в КЧР группу чиновников и правоохранителей за хищения 60 млн рублей из бюджета.