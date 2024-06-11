Садовод рассказала, как избавиться от распространенного вредителя

Tекст: Вера Басилая

Мучнистая роса является грибковым заболеванием, оно распространяется насекомыми или ветром с соседних участков, появляется из-за оставшихся в почве споров. По словам эксперта, распространение болезни прекращается при температуре выше 30 градусов, а ее «любимая температура» – +14… +18 градусов ночью и +20… +24 градуса днем, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, садовод посоветовала прореживать растения и кустарники, чтобы они прогревались солнцем и продувались ветром. Также растения не следует перекармливать «азотом», который мучнистая роса «обожает».

Зарубина посоветовала при появлении специфического белого налета немедленно приступить к обработкам растения и всех «соседей». При этом использовать кефир в качестве средства от мучнистой росы следует только на ранних стадиях заболевания.

Эксперт рассказала, что кефир или сыворотку нужно брать из расчета 1 л на 10 л воды и опрыскивать как с внешней, так и с внутренней стороны листа.