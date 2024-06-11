В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
Лавров: Участники БРИКС подчеркнули деструктивность торгового протекционизма США
Участники совещания МИД стран – участниц БРИКС выразили негативное отношение к протекционизму в торговле, который навязывают США и их союзники, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Также Лавров добавил, что количество стран, желающих подключиться к совместной работе с БРИКС, увеличилось до 30, передает ТАСС.
«Число государств, которые заинтересованы в подключении к нашей работе, неуклонно растет и уже приблизилось к трем десяткам», – сказал он.
Ранее Россия предложила дружественным странам механизм расчетов на платформе БРИКС.