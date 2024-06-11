В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
Путин поручил «Россетям» заострить внимание на устойчивости энергокольца Москвы
«Россети» должны обеспечить устойчивость московского энергетического кольца с учетом роста экономики региона, отметил на встрече с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым президент Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что важно «ничего не просмотреть», а также напомнил, что обсуждал ситуацию с московским энергокольцом с мэром столицы Сергеем Собяниным, отметившим, что экономика региона растет, передает ТАСС.
«Нам ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия, чтобы расширить эту возможность. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, все должно быть в плановом порядке», – добавил Путин.
Напомним, в мае 2005 года на московском энергокольце произошел коллапс – из-за аварии на подстанции Чагино комплекс был разорван. Это привело к нарушению подачи электроэнергии не только в Москве и Подмосковье, но и в Тульской, Калужской и Рязанской областях.