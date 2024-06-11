Путин поручил «Россетям» заострить внимание на устойчивости энергокольца Москвы

Tекст: Александра Юдина

Глава государства подчеркнул, что важно «ничего не просмотреть», а также напомнил, что обсуждал ситуацию с московским энергокольцом с мэром столицы Сергеем Собяниным, отметившим, что экономика региона растет, передает ТАСС.

«Нам ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия, чтобы расширить эту возможность. Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, все должно быть в плановом порядке», – добавил Путин.

Напомним, в мае 2005 года на московском энергокольце произошел коллапс – из-за аварии на подстанции Чагино комплекс был разорван. Это привело к нарушению подачи электроэнергии не только в Москве и Подмосковье, но и в Тульской, Калужской и Рязанской областях.