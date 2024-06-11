Еврокомиссия предложила продлить срок пребывания украинских беженцев в ЕС

Власти предложили продлить на год срок пребывания украинских беженцев в странах ЕС

Tекст: Максим Попов

Решение о продлении срока пребывания украинских беженцев в ЕС должны утвердить все 27 стран Евросоюза. Бельгийское председательство в Совете ЕС планирует добиться утверждения этого решения до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии, передает ТАСС.

Напомним, с марта 2022 года украинские граждане могут свободно находиться на территории ЕС в статусе беженца. Они получают доступ к системе социальной защиты, рынку труда, системе здравоохранения и образования Евросоюза.



Как сообщалось ранее, в Германии предложили не платить пособие украинским уклонистам.





