В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
Еврокомиссия предложила продлить срок пребывания украинских беженцев в ЕС
Власти предложили продлить на год срок пребывания украинских беженцев в странах ЕС
Еврокомиссия предложила продлить на год срок, в течение которого украинские беженцы могут свободно находиться в странах ЕС без дополнительных документов, сообщила официальный представитель ЕК Кристан Виганд, отметив, что европейцам рекомендовано продлить меры по социальной защите беженцев с Украины.
Решение о продлении срока пребывания украинских беженцев в ЕС должны утвердить все 27 стран Евросоюза. Бельгийское председательство в Совете ЕС планирует добиться утверждения этого решения до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии, передает ТАСС.
Напомним, с марта 2022 года украинские граждане могут свободно находиться на территории ЕС в статусе беженца. Они получают доступ к системе социальной защиты, рынку труда, системе здравоохранения и образования Евросоюза.
Как сообщалось ранее, в Германии предложили не платить пособие украинским уклонистам.