В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Президент Малави объявил о гибели вице-президента страны в авиакатастрофе
Малавийский президент Лазарус Чаквера заявил, что вице-президент Саулос Чилима погиб в ходе авиакатастрофы.
Чилима умер при крушении самолета, заявил Чаквера, передает ТАСС.
Самолет с вице-президентом исчез с радаров в понедельник. На нем летели еще девять человек. Чаквера приказал начать поиски. Для этих целей задействовали дроны. Во вторник стало известно об обнаружении обломков воздушного судна.