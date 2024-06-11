AFP: Обнаружены обломки самолета вице-президента Малави

Tекст: Алексей Дегтярев

Обломки нашли спасатели, утверждает Agence France-Presse, передает ТАСС.

На борту среди пассажиров также была бывшая первая леди страны Патрисия Мулузи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Malawi24.

Мулузи входила в список полетной документации.

Бывшая первая леди с 1999 года была замужем за президентом Малави Бакиле Мулузи, руководившим страной с 1994 по 2004 годы.

Самолет с вице-президентом исчез с радаров после вылета из аэропорта столицы Малави Лилонгве. На нем летели еще девять человек. Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поиски. Для этих целей задействовали дроны.