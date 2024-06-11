В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Обнаружены обломки самолета вице-президента Малави
AFP: Обнаружены обломки самолета вице-президента Малави
Найдены обломки самолета, на котором летел вице-президент африканской страны Малави Саулос Чилима, сообщают СМИ.
Обломки нашли спасатели, утверждает Agence France-Presse, передает ТАСС.
На борту среди пассажиров также была бывшая первая леди страны Патрисия Мулузи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Malawi24.
Мулузи входила в список полетной документации.
Бывшая первая леди с 1999 года была замужем за президентом Малави Бакиле Мулузи, руководившим страной с 1994 по 2004 годы.
Самолет с вице-президентом исчез с радаров после вылета из аэропорта столицы Малави Лилонгве. На нем летели еще девять человек. Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поиски. Для этих целей задействовали дроны.