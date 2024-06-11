В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Для поисков самолета вице-президента Малави начали использовать дроны
На поиски исчезнувшего самолета с вице-президентом африканской страны Малави Саулосом Чилима отправили два беспилотника, поискам мешает сильный туман, сообщают СМИ.
Самолет ищут в районе Бомбо в северной части Малави, передает ТАСС со ссылкой на малавийскую газету The Nation.
Для этого используются дроны, которые предоставил Университет естественных наук и технологий Малави.
Также Народная партия развития Малави ранее выразила удивление поздним объявлением об инциденте, которое якобы было сделано через шесть часов после самого происшествия.
Напомним, воздушное судно с вице-президентом пропало с радаров после вылета из аэропорта столицы Малави Лилонгве. На борту находились еще девять человек. Президент Малави Лазарус Чаквера распорядился начать поисково-спасательную операцию.