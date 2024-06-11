Для поисков самолета вице-президента Малави начали использовать дроны

Tекст: Алексей Дегтярев

Самолет ищут в районе Бомбо в северной части Малави, передает ТАСС со ссылкой на малавийскую газету The Nation.

Для этого используются дроны, которые предоставил Университет естественных наук и технологий Малави.

Также Народная партия развития Малави ранее выразила удивление поздним объявлением об инциденте, которое якобы было сделано через шесть часов после самого происшествия.

Напомним, воздушное судно с вице-президентом пропало с радаров после вылета из аэропорта столицы Малави Лилонгве. На борту находились еще девять человек. Президент Малави Лазарус Чаквера распорядился начать поисково-спасательную операцию.