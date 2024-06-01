Над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ

Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина

Политолог Скачко: Зеленский пользуется тем, что Вашингтон оказался в «заложниках» по украинскому вопросу

Tекст: Анастасия Куликова

«Случаи, когда Зеленский откровенно «нападал» на администрацию Байдена, уже бывали», – напомнил украинский политолог Владимир Скачко. Он объясняет нынешнюю ситуацию безысходностью киевских властей. «На Банковой пытаются отвлечь внимание от собственных неудач как на поле боя, так и в дипломатии, а также оправдаться за них и перекинуть вину. В этих потугах украинское руководство доходит до того, что покусывает руку дающего», – указал собеседник.

При этом подобную риторику Зеленского не стоит воспринимать как бунт против Вашингтона, считает Скачко. «Критика из Киева – лишь пропагандистский трюк. Там не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, потому что сама идея изначально была нежизнеспособной, но допускают возможным обвинять Байдена и Си, из-за отсутствия которых мероприятие якобы и потерпит фиаско», – пояснил политолог.

В этом контексте спикер вспомнил о недавних сообщениях об увольнении приближенных к администрации Байдена украинских чиновников. «Они одергивали «просроченного» президента, который будучи Моськой, стал лаять на слона. Также его принуждали действовать в тех правилах игры, которые были изначально согласованы на Западе», – добавил Скачко.

При этом проблема Белого дома в том, что американские власти стали в некотором смысле «заложниками» Киева, поэтому вряд ли ответят на дерзость. «Вашингтон пока не может бросить инструмент «Украина», и Зеленский этим пользуется», – уточнил собеседник.

Политолог не исключил, что Зеленского могут заменить в любой момент, тем более что срок его президентских полномочий уже закончился. «На этом фоне для западной прессы он уже утратил статус «священной коровы», которой аплодировали в парламентах. СМИ перешли к приближенному к правде описанию деятельности Зеленского. В этом смысле они выступают своеобразным барометром, который показывает подлинное отношение Запада к Киеву», – заключил Скачко.

По информации британской газеты Financial Times, офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать Джо Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию в Швейцарию. Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы на Банковой царит «паранойя», сам Зеленский «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без президента США и председателя КНР.

Вместе с тем на Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15-16 июня. Однако, по всей видимости, они не прислушаются к заявлению Зеленского. Как сообщало агентство Bloomberg, Байден вместо конференции в Швейцарии собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию. Политолог Дмитрий Дробницкий объяснял решение американского лидера нежеланием присутствовать на заведомо провальном саммите.

Также Зеленский отстранил от работы несколько украинских чиновников, которых в Киеве считают близкими к администрации США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских дипломатов. Имена отстраненных политиков в материале не упоминаются.

По ее данным, проблемы усилились после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией». Собеседники газеты отметили, что в последние годы Киев предпринял много шагов по борьбе со взяточничеством, которые недостаточно признаются на Западе. При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

Более того, WP напоминает о недовольстве Зеленского позицией Вашингтона в вопросе использования американской техники для ударов по РФ. Издание также указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.