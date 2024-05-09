Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
На Украине из-за повреждений перестали работать две ГЭС
После массированной атаки две гидроэлектростанции на Украине в среду вышли из строя, заявили в «Укргидроэнерго» в четверг.
«Укргидроэнерго» не уточнило, какие именно объекты получили повреждения, предположительно, речь идет о Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС за Днепром, передает RT.
Днепрогэс, вероятнее всего, не подвергался повторным атакам.
В среду глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщал, что в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии.