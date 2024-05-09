Минченко: На фоне попыток Запада переписать историю важно фиксировать правду

Tекст: Олег Исайченко

«Празднование Великой Победы сегодня имеет особое значение. Дело в том, что все поползновения в части пересмотра истории – это еще и попытка пересмотреть место России в мире. Напомню, ООН была создана победителями Второй мировой войны. И основная линия атаки Запада сейчас заключается в том, чтобы вычеркнуть Россию из списка победителей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

По его словам, последние заявления Вашингтона о том, что США вместе с Украиной воевали против Гитлера – это не политическая глупость или безграмотность, а часть развернутой против России кампании. «На этом фоне фиксация истории и реального вклада каждой из стран в победу над фашизмом имеет невероятную значимость, особенно в условиях спецоперации», – добавляет эксперт.

«Немаловажную роль это имеет и в контексте попыток возрождения нацистской идеологии в Прибалтике, на Украине и еще в ряде стран», – указывает аналитик. Минченко также обратил внимание на то, что на параде Победы в Москве присутствовали главы стран Центральной Азии, а также президент Белоруссии. «Конечно, память о совместной победе является очень символичной скрепой для единства бывших союзных республик», – пояснил он.

Минченко также сделал акцент на речи президента Владимира Путина. «В контексте линии отстаивания суверенитета глава государства, судя по всему, придерживается очень прагматичной позиции – мы готовы разговаривать и договариваться, но не ценой сдачи своей истории и жизненных интересов», – заключил эксперт.

Напомним, в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 9 Мая. В рамках мероприятия Путин выступил с речью, в которой поздравил россиян со знаменательной датой. «Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи», – цитирует его сайт Кремля.

Глава государства отметил значимый вклад в борьбу с фашистской Германией всех республик бывшего Советского Союза. Президент подчеркнул, что Москва никогда не забудет общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Он также призвал равняться на поколение победителей, поскольку судьба и будущее России зависят от каждого из нас.

«Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», – подчеркнул Путин. При этом Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. Свою речь глава государства завершил словами: «За Россию! За Победу! Ура!».