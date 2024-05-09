Ассоциация ветеранов СВО провела «Бессмертный полк на передовой»

Волонтеры и члены ассоциации передали военным портреты их дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны. Бойцы разместили фотографии в местах дислокации, на боевой технике и записали на видео истории своих героев-фронтовиков.

К акции присоединились не только действующие участники спецоперации, но и ветераны СВО. В ней приняли участие участники СВО в Донецкой и Луганской народных республиках, военнослужащие на Запорожском и Авдеевском направлениях. Участники СВО подчеркнули, что не планируют снимать портреты после праздника.

«Сегодня плечом к плечу потомки солдат Великой Отечественной войны сражаются с возрождающимся нацизмом на территории Украины. Мы должны завершить разгром нацизма, неонацизма и возрождения любого врага нашего Отечества. Мы за единство, мы за братство, мы должны завершить специальную военную операцию победой. И мы верим в то, что потомки, внуки и правнуки тех солдат, добьются Победы. Вся страна сплотилась вокруг нашей армии. Враг будет разбит, Победа будет за нами», – сказал председатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.

Участник спецоперации в составе подразделений Минобороны рассказал о своем дедушке-фронтовике Вениамине Давлетовиче Байтерякове, который в годы Великой Отечественной войны служил в артиллерийском полку.

«Я горжусь подвигом своего деда... Мой дед, как и многие другие, встал на пути врага. Не боялся, смотрел ему в лицо. По прямой наводке уничтожил танк врага, за что был удостоен медали. Уничтожал живую силу, скопления врага, оружейные склады и многое другое», – сказал он.

Участник СВО из ЛНР Игорь Варгасенко рассказал на видео о деде своей супруги – Михаиле Васильевиче Бабичеве. Михаил Васильевич начал свой боевой путь с июня 1941 года, нес службу в расчете орудия, был разведчиком и командиром отделения артиллерийской разведки. Фронтовик форсировал 12 рек, прошел до Кенигсберга, а после капитуляции Германии занялся восстановлением порядка на территории западной части УССР.

«Их подразделение разведки вернулось в Западную Украину и начало, как мы говорим, выкуривать недобитков фашистских, бандеровцев. Уволился в ноябре 1946 года. Он имеет медали «За отвагу», «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны II степени. Я думаю дед, был бы он живой, он бы очень гордился. Он немного не добил бандеровскую сволочь. Победа будет за нами! Мы победим!», – сказал Варгасенко.

Бойцы, у которых нет возможности получить портреты своих родственников в виду обстановки, на видео выражают слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и желают им здоровья. Эти поздравления показывают их боевые товарищи, уже уволенные со службы, ветеранам Великой Отечественной войны в регионах России.