Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Ассоциация ветеранов СВО провела «Бессмертный полк на передовой»
В зоне спецоперации прошла акция «Бессмертный полк на передовой», в ней приняли участие военнослужащие, организатором выступила Ассоциация ветеранов СВО.
Волонтеры и члены ассоциации передали военным портреты их дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны. Бойцы разместили фотографии в местах дислокации, на боевой технике и записали на видео истории своих героев-фронтовиков.
К акции присоединились не только действующие участники спецоперации, но и ветераны СВО. В ней приняли участие участники СВО в Донецкой и Луганской народных республиках, военнослужащие на Запорожском и Авдеевском направлениях. Участники СВО подчеркнули, что не планируют снимать портреты после праздника.
«Сегодня плечом к плечу потомки солдат Великой Отечественной войны сражаются с возрождающимся нацизмом на территории Украины. Мы должны завершить разгром нацизма, неонацизма и возрождения любого врага нашего Отечества. Мы за единство, мы за братство, мы должны завершить специальную военную операцию победой. И мы верим в то, что потомки, внуки и правнуки тех солдат, добьются Победы. Вся страна сплотилась вокруг нашей армии. Враг будет разбит, Победа будет за нами», – сказал председатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.
Участник спецоперации в составе подразделений Минобороны рассказал о своем дедушке-фронтовике Вениамине Давлетовиче Байтерякове, который в годы Великой Отечественной войны служил в артиллерийском полку.
«Я горжусь подвигом своего деда... Мой дед, как и многие другие, встал на пути врага. Не боялся, смотрел ему в лицо. По прямой наводке уничтожил танк врага, за что был удостоен медали. Уничтожал живую силу, скопления врага, оружейные склады и многое другое», – сказал он.
Участник СВО из ЛНР Игорь Варгасенко рассказал на видео о деде своей супруги – Михаиле Васильевиче Бабичеве. Михаил Васильевич начал свой боевой путь с июня 1941 года, нес службу в расчете орудия, был разведчиком и командиром отделения артиллерийской разведки. Фронтовик форсировал 12 рек, прошел до Кенигсберга, а после капитуляции Германии занялся восстановлением порядка на территории западной части УССР.
«Их подразделение разведки вернулось в Западную Украину и начало, как мы говорим, выкуривать недобитков фашистских, бандеровцев. Уволился в ноябре 1946 года. Он имеет медали «За отвагу», «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны II степени. Я думаю дед, был бы он живой, он бы очень гордился. Он немного не добил бандеровскую сволочь. Победа будет за нами! Мы победим!», – сказал Варгасенко.
Бойцы, у которых нет возможности получить портреты своих родственников в виду обстановки, на видео выражают слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и желают им здоровья. Эти поздравления показывают их боевые товарищи, уже уволенные со службы, ветеранам Великой Отечественной войны в регионах России.