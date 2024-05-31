В России началась посвященная Дню защиты детей акция

Акцию организует и проводит медиахолдинг МАЕР, на медиафасадах Москвы и Московской области, Петербурга, Воронежа, Сочи, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Челябинска, Перми и Уфы будут транслироваться ролики о достижениях в системе детского здравоохранения.

Также на них покажут ролики о мерах поддержки детей, в том числе, проживающих в новых регионах страны, о строительстве перинатальных центров и объектов спортивной инфраструктуры, условиях получения льготной семейной ипотеки.

Участников акции познакомят с возможностями проекта «Навигаторы Детства», реализуемого советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Всероссийских детских центров, программы «Профессионалитет» и российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Ролики за две недели увидят порядка 10 миллионов жителей Москвы и 11 регионов страны.

«Семья и дети – самое ценное, что есть у каждого из нас. Я, как родитель, понимаю, насколько важно продлить беззаботное детское счастье, окружить юное поколение не только любовью и вниманием, но и дать возможность для всестороннего развития. Как крупнейший федеральный оператор имиджевой рекламы, медиахолдинг МАЕР традиционно предоставляет свою коммуникационную площадку для трансляции новостей о социальных проектах в поддержку материнства, семьи и детства. В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, информационные ролики ко Дню защиты детей жители российских городов увидят порядка 172 млн раз», – отметил владелец и гендиректор МАЕР Константин Майор.

Международный день защиты детей отмечается с 1950 года. Права детей в Российской Федерации защищает Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года, который устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ.

Защита прав детей, их подготовка к полноценной жизни в обществе, воспитание в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности – важнейшие направления деятельности государства. На достижение этих целей направлена деятельность советников директоров по воспитанию, проекта «Лига вожатых», конкурса «Добро не уходит на каникулы», программы «Орлята России», а также Движения Первых, которые не только дарят обучающимся новые знания, но и создают новые традиции в отечественной системе воспитания.