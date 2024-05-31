Российское судно не пустили в порт Нидерландов

Судно из России «Беломорье» не пустили в порт Нидерландов

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел 16 мая. У судна были все необходимые документы. Было предложено воспользоваться «альтернативными путями доставки», но попытки сменить место выгрузки на нидерландский порт Велсен или порты в Германии «оказались тщетными».

Нидерланды являются крупным транспортным хабом, через который российскую рыбу везут в ЕС. «Арктик Шиппинг» входит в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России группу «Норебо», передает РБК.

Указывается, что причиной отказа могли стать появившиеся утверждения о том, что российские рыболовные суда якобы могут быть причастны к шпионажу.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила европейским политикам про их обещания обеспечить продовольственную безопасность ЕС и накормить нуждающихся.