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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

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    30 мая 2024, 18:54 • Новости дня

    Белоусов назвал основной задачей улучшение единой ПВО с Казахстаном

    Белоусов: Россия и Казахстан должны усовершенствовать единую систему ПВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российско-казахстанское сотрудничество в оборонной сфере должно поставить главной целью совершенствование единой системы противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на встрече с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым.

    Страны должны совершенствовать единую региональную систему ПВО, обмениваться опытом по деятельности вооруженных сил, заявил Белоусов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

    Также необходимо сфокусироваться на обеспечении работы в республике испытательных полигонов Минобороны России и на военно-техническом сотрудничестве и обучении кадров.

    Белоусов предложил Жаксылыкову обсудить актуальные вопросы партнерства двух стран в военной сфере и наметить пути его развития.

    30 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Командира взвода ВДВ обвинили в убийстве девушки в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела командира взвода ВДВ Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР.

    По версии следствия, в январе 2023 года Жамидулов встретил в кафе в ЛНР свою знакомую Валентину Давронову. Опасаясь, что девушка расскажет о связи его жене, офицер решил ее убить, сообщает «Коммерсант»

    Вместе с сослуживцем он вывез девушку в расположение воинской части, представив ее украинской разведчицей.

    Там Жамидулов и Дорожкин зарезали потерпевшую, а тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

    Отмечается, что в конце 2022 года в соцсетях и СМИ набрало популярность видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    28 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    В зоне СВО погиб оправданный за убийство четверых человек житель Челябинской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб житель Челябинской области Александр Григорьев.

    Григорьев получил известность в 2016 году, после того как расстрелял из охотничьего ружья четверых человек, ворвавшихся в его дом и напавших на его семью.

    Мужчину судили за убийство, но в итоге признали невиновным, квалифицировав действия Григорьева как самооборону.

    Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на бывшего адвоката мужчины Алексея Пешкова, осенью 2022 года Григорьева мобилизовали, а в начале 2023-го он отправился в зону боевых действий в качестве оператора дрона.

    5 мая военный погиб в результате прямого попадания в его автомобиль боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника.


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    30 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два парома – автомобильный и железнодорожный – получили повреждения при падении обломков сбитых ракет в Керчи. Об это сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

    «Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек», – написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

    По его словам, жертв среди моряков и гражданских нет, движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено, возобновят после оценки повреждений.

    Также будет восстановлена работа паромной переправы.

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    28 мая 2024, 03:22 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
    Венгрия отказалась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия не поддержала кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По словам министра, Будапешт хотел бы видеть на посту президента Румынии Клауса Йоханниса.

    «Все говорят о необходимости укрепления восточного фланга альянса, но почему-то не приходит в голову, что если угроза исходит с востока, то и генеральный секретарь может быть с востока», – цитирует Сийярто ТАСС

    Ранее Марк Рютте заявлял о желании «поставить Венгрию на колени».

    «Трудно представить, что человек, придерживающийся такой позиции, может быть избран главой организации, где требуется стопроцентное доверие», – подчеркнул глава венгерского МИД.

    Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября.

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    30 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    FT: У НАТО не хватает мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    У НАТО есть менее 5% от необходимых мощностей противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения.

    «ПВО – одна из самых больших прорех, что у нас есть. Мы не можем отрицать это», – сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с оборонными планами альянса, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что в Великобритании также наблюдается нехватка средств ПВО.

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    30 мая 2024, 15:53 • Новости дня
    Две улицы в Алма-Ате назвали в честь русских актеров
    Две улицы в Алма-Ате назвали в честь русских актеров
    @ Ленфильм

    Tекст: Ольга Никитина

    В Алма-Ате две улицы назвали в честь известных русских актеров Владимира Толоконникова и Юрия Померанцева.

    Улица Юбилейная, где жил Толоконников, будет носить его имя, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

    Заслуженный артист КазССР, он сыграл более 60 ролей, но всенародную любовь ему принесла роль Шарикова в фильме «Собачье сердце».

    Имя народного артиста Казахстана Юрия Померанцева, который служил в Русском театре, получит улица, которая прежде была безымянной.

    Ранее в Казахстане предлагали переименовать ряд областей в стране, получивших названия в советское время.

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    28 мая 2024, 09:55 • Новости дня
    В Бельгии раскрыли планы поставок истребителей F-16 на Украину

    Глава МИД Бельгии Лябиб сообщила, что истребители F-16 прибудут на Украину до конца года

    В Бельгии раскрыли планы поставок истребителей F-16 на Украину
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Curry

    Tекст: Максим Попов

    Бельгийские власти намерены передать Украине 30 многоцелевых истребителей F-16 до 2028 года, первая партия самолетов должна поступить в распоряжение Киева уже в текущем году, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

    По ее словам, истребители, стоящие на вооружении бельгийской армии, будут поставляться Украине по мере того, как Брюссель начнет получать от США заказанные в 2018 году F-35, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, во время своего рабочего визита в Бельгию глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет двустороннее «соглашение о безопасности», а на военном аэродроме Мелсбрук встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.


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    27 мая 2024, 23:48 • Новости дня
    Главред украинского издания решил пойти в ВСУ после удержания в военкомате

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил, что вступит в ряды ВСУ.

    Денкова в течение суток удерживали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Белгород-Днестровском Одесской области, передает ТАСС.

    По словам журналиста, он «поладил» с военкоматом и вскоре присоединится к одному из подразделений.

    Напомним, что на Украине продолжается всеобщая мобилизация. В стране действуют жёсткие правила призыва в армию, чтобы предотвратить уклонение от службы.

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    29 мая 2024, 23:58 • Новости дня
    Саркози отверг возможность войны между Россией и Францией

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не представляет себе военного конфликта между Россией и Францией.

    «Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», – сказал Саркози в интервью газете Le Figaro, передает ТАСС.

    Он также призвал искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от его эскалации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России и ее народа.

    При этом, по его словам, страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

    Кроме того, Макрон добавил, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

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    30 мая 2024, 00:28 • Новости дня
    Из-за атаки ВСУ загорелся фельдшерский пункт в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области, в одном из них загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Под повторной атакой со стороны ВСУ несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Слава богу, обошлось без пострадавших», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, село Новостроевка-Вторая подверглось атаке с помощью двух дронов-камикадзе.

    В результате взрывов произошло возгорание фельдшерско-акушерского пункта, который в настоящее время не эксплуатируется

    Глава региона отметил, что в поселке Доброполье после прилета возле частного жилого домовладения повреждена газовая труба.

    Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России, добавил Гладков.

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    30 мая 2024, 02:55 • Новости дня
    КНДР запустила десять баллистических ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея запустила порядка десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

    Запуск был осуществлен в 06:14 по местному времени (00:14 мск), передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

    Информация о дальности полета ракет не приводится.

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    30 мая 2024, 05:02 • Новости дня
    Российская авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Ударная авиация группировки войск «Север» сорвала перегруппировку подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

    В ходе боевого вылета российские вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8 нанесли удар по координатам авиационного наводчика.

    «По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Вернулись на аэродром вылета», – рассказал штурман вертолета Ми-35М, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах.

    Средства ПВО сбили за сутки 45 дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».

    С начала СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 дронов, 523 ЗРК, 16 097 танков и других бронемашин, 1305 машин РСЗО, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    30 мая 2024, 04:04 • Новости дня
    Минобороны Японии: Одна из ракет КНДР пролетела 350 км

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из запущенных КНДР баллистических ракет преодолела 350 км при максимальной высоте полета 100 км.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Японии.

    Всего КНДР запустила десять ракет малой дальности в сторону Японского моря.

    Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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    30 мая 2024, 01:31 • Новости дня
    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

    Пока не известно, на какую дальность пролетела ракета.

    Отмечается, что запуск стал очередным в серии ракетных испытаний, проводимых КНДР в этом году.

    Ранее Пхеньян запустил в сторону Южной Кореи более 150 воздушных шаров, наполненных мусором, в том числе навозом.

    Действия КНДР вызывают беспокойство у Сеула и его союзников.

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