  • Новость часаКабмин одобрил проект обновления налоговых параметров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Будущие власти Британии выгнали из партии свою совесть
    Автор украинской конституции Табачник объяснил нелегитимность Зеленского
    Франция может вскоре отправить военных инструкторов на Украину
    Российские суды перестали принимать письма с западных и украинских доменов
    Минфин объявил о повышении военных пенсий
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    Глава Минтруда назвал вычет семьям по НДФЛ семейной налоговой выплатой
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Транснациональные компании устали от антироссийских санкций

    Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Ходорковский проиграл ставку на Ротшильдов

    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

    15 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    12 комментариев
    30 мая 2024, 20:20 • Новости дня

    Эксперты объяснили популярность нацпроектов среди россиян

    Эксперты объяснили популярность нацпроектов среди россиян
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент формирует национальные цели в соответствии с запросами россиян. Граждане ощущают изменения к лучшему, поэтому в обществе фиксируется высокая поддержка нацпроектов. К таким выводам пришли эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Семь национальных целей: какую Россию мы строим».

    В настоящий момент с указом президента о национальных целях знакомы 61% россиян, а их информированность о национальных проектах в целом за пять минувших лет выросла в два раза, сказала Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ.

    Высокую информированность населения о реализации национальных целей и их поддержку объяснил Михаил Шумаков, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты»: «Люди все чаще замечают положительные перемены вокруг себя. Этим и объясняется высокий уровень поддержки начинаний государства: от 78 до 98% россиян выступают за продолжение действия уже имеющихся программ».

    Эксперт также перечислил несколько областей, в рамках которых граждане чаще всего отмечают изменения к лучшему. «Это развитие дорожной инфраструктуры, позитивные перемены в здравоохранении и в образовании, модернизации объектов культуры и организации мест досуга, заботе о материнстве и детстве, решении демографических проблем», – отмечает Шумаков.

    С тем, что одной из основных задач для национальных проектов является решение демографических задач, согласна Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «В ближайшие годы население будет убывать. Мы должны приложить все наши усилия, чтобы переломить эту тенденцию», – полагает она.

    Особое внимание депутат обращает на нацпроект «Семья». По ее словам, в него будет входить значительный спектр инициатив, затрагивающих детские сады, школы, медицину и туризм. «То есть, нет ни одной отрасли, которая бы ни касалась материнства», – отмечает Буцкая.

    Популярность национальных проектов растет, потому что поставленные президентом цели близки и понятны каждому жителю страны, говорит Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

    «Сегодня идет активное обсуждение нововведений в налоговое законодательство. Важно, что средства от налоговых изменений будут направляться как раз на поддержку семей, возможности детей и молодежи, и в целом на региональное социальное развитие», – поясняет она. При этом Линдигрин подчеркивает, что сочетание четко выверенных целей и планов по их достижению позволяют говорить о том, что их реализация до 2030 года реальна.

    Напомним, в семерку национальных целей входят: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека; комфортная и безопасная среда; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация госуправления.

    30 мая 2024, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Минобороны: Российская ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь беспилотников и два безэкипажных катера на Черном и Азовском морях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО успешно сбила над акваторией Азовского моря восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, а над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова были перехвачены и уничтожены восемь беспилотников ВСУ.

    Также дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера.

    Ранее российский FPV-дрон уничтожил украинский безэкипажный катер.

    Коментарии (24)
    30 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле наградил столетнего ветерана, участника Великой Отечественной войны, дагестанца Ибрагим-Пашу Садыкова, которому ранее было присвоено звание Героя России.

    Садыков был призван на службу в октябре 1941 года в возрасте 18 лет и направлен в Армавирское военное училище, а затем в Сталинград, передает ТАСС. В 15 км от города он три месяца оборонял от фашистов безымянный разъезд.

    Ветеран принимал участие в освобождении Керчи, Киева, в обороне Ростова, в Сталинградской и Курской битвах.

    Выступая на церемонии вручения госнаград, Садыков рассказал, что писал письмо главе Минобороны с просьбой отправить его в зону спецоперации на Украине. «Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я молодой. Я написал письмо министру обороны России, я с 1941 по 1945 год на фронтах был, попросил направить меня на Украину на войну защищать Россию», – сказал ветеран.

    Коментарии (3)
    29 мая 2024, 23:58 • Новости дня
    Саркози отверг возможность войны между Россией и Францией

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не представляет себе военного конфликта между Россией и Францией.

    «Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», – сказал Саркози в интервью газете Le Figaro, передает ТАСС.

    Он также призвал искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от его эскалации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России и ее народа.

    При этом, по его словам, страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

    Кроме того, Макрон добавил, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

    Коментарии (2)
    30 мая 2024, 07:51 • Новости дня
    Водолацкий: Для спасения от Киева жители Харьковской области строят землянки

    Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что жители Харьковской области строят землянки для спасения от Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Харьковской области строят землянки, чтобы скрываться от украинских властей, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинские власти насильно устроили выселение из домов жителей Харьковской области, 90% людей выселяют под дулами автоматов, передает ТАСС.

    Водолацкий добавил, что позднее люди уезжают из пунктов временного размещения и возвращаются домой, прячутся в подвалах, а в лесу делают землянки, чтобы переждать.

    Депутат Госдумы подчеркнул, что люди ждут прихода Российской армии, и говорят, что первым делом попросят быстрее сделать им паспорта граждан Российской Федерации.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

    Коментарии (3)
    30 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин наградил Героев России
    Путин наградил Героев России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды Героям России, церемония состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля.

    Звание Героя России получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий, передает ТАСС.

    Этого звания также удостоен столетний ветеран, участник Великой Отечественной войны, дагестанец Ибрагим-Паша Садыков.

    Героями России и обладателями почетного звания «Летчик-космонавт РФ» стали космонавты – испытатели отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтом им. Гагарина Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Андрей Федяев, а также инструктор – космонавт-испытатель Дмитрий Петелин.

    Коментарии (2)
    30 мая 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Матвиенко удостоена золотой медали Героя Труда, Володин и Собянин награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Гладков удостоен ордена Мужества, передает РИА «Новости».

    Золотой медалью Героя Труда также награжден народный художник СССР Александр Шилов. Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени будет вручен президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.

    Помимо Гладкова, ордена Мужества удостоены подполковник Федеральной службы войск нацгвардии России Виктор Дмитриев, завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук.

    Гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

    В ходе церемонии Путин также наградил столетнего ветерана из Дагестана, Героя России Ибрагима-Пашу Садыкова. Также в числе Героев России – подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.

    Звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта России получили космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.

    Спецпредставитель МИД по гуманитарным связям актер Стивен Сигал, токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай удостоены ордена Дружбы.

    Также награждена мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская – обладательница звания «Мать-героиня». Президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову вручен знак ордена Александра Невского.

    На церемонии также присутствуют народный артист России Станислав Михайлов, удостоенный ордена «За заслуги в культуре и искусстве», заслуженный химик России, машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества «Азот» Людмила Симакова.

    Коментарии (4)
    30 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям, американского актера Стивена Сигала наградили орденом Дружбы, его вручил президент Владимир Путин.

    Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, кроме актера орденом Дружбы награждены токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай.

    Ранее европейская пресса сообщала, что Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала.

    Коментарии (2)
    30 мая 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область. Все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги», – сказал он на встрече с семьями – обладателями ордена «Родительская слава», передает РИА «Новости».

    Путин выразил уверенность, что ситуация в Донбассе и Новороссии стабилизируется и все проблемы будут решены.

    «У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы – с паспортами, как вы рассказали», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии проходят через тяжелейшие испытания.

    Коментарии (6)
    30 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В жизни нет ничего важнее любви и детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

    Одна из участниц встречи, Наталья Якунина, пожаловалась, что редко видится со своим мужем Андреем.

    «Вы подарили ему такую семью, такую радость большую, столько детей. Я думаю, это и есть проявление вашей взаимной любви. Нет ничего важнее любви в жизни и детей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Путин заявил также, что семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, страна идет в этом направлении.

    Коментарии (6)
    30 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа многодетных семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последние годы число многодетных семей в России выросло почти на 26% – до 2 млн, сообщил президент Владимир Путин на встрече в формате видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «За последние годы <…> количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%: сейчас таких семей уже более 2 млн», – передает слова главы государства ТАСС.

    Путин подчеркнул, что все решения российского руководства строятся вокруг семей с детьми.

    «Именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все наши действия, все действия государства и решения, причем в самых разных областях: в сферах образования, здравоохранения, да и в экономике, в развитии жилищных программ. В целом в обновлении наших городов, сел и поселков. Семьи, родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку», – заключил президент.

    Также Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой в России.

    Коментарии (21)
    30 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции отстаивают правду и суверенитет России, они являются подлинной опорой и броней страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

    «Мы проходим через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу. На передовой этой борьбы те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Вы – истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал основой успехов бойцов на поле боя поддержку со стороны россиян.

    Коментарии (6)
    30 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    На Кубани повреждена трансформаторная подстанция из-за падения дрона ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    На территории Краснодарского края упали два беспилотника ВСУ, запущенных с территории Украины, повреждена трансформаторная подстанция, сообщает региональный оперштаб.

    В Telegram-канале оперштаба указано, что на трансформаторной подстанции зафиксированы незначительные повреждения. В данный момент на месте работают спецслужбы, происходит оценка нанесенного ущерба оборудованию. Обошлось без пострадавших.

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями.

    Военный эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.

    Коментарии (0)
    30 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Кадыров запустил конкурс на миллион рублей

    Кадыров предложил миллион рублей тому, кто угадает, что сказал ему Путин на видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров запустил в своем Telegram-канал конкурс на 1 млн рублей. Приз получит тот, кто угадает, что сказали ему президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на опубликованном видео.

    Ответ, согласно условию Кадырова, должен быть максимально развернутым, передает Ura.ru.

    Коментарии (3)
    30 мая 2024, 08:26 • Новости дня
    Система ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем

    Минобороны: Российская система ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 7.00 утра мск российские системы ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников над Краснодарским краем.

    Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Потерь среди личного состава и техники российских войск нет.

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями.

    Коментарии (0)
    30 мая 2024, 14:01 • Новости дня
    Путин: Многодетная семья должна стать нормой в России
    Путин: Многодетная семья должна стать нормой в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, страна идет в этом направлении, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    «Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении. За последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%, сейчас таких семей уже более 2 миллионов», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Власти России продолжат создавать условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей, заверил Путин. «Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу ради будущего», – сказал президент.

    В беседе с президентом, приуроченной к предстоящему 1 июня Дню защиты детей, принимают участие родители, награжденные орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», а также их дети. На связи из ДНР – мать-героиня Ирина Волга с мужем Олегом, у которых десять детей. Семья проживает в Петровском районе Донецка, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Одна из дочерей Ирины в прошлом году получила ранение.

    В семье матери-героини Ольги Кравцовой и ее мужа Евгения из Соснового Бора (Ленинградская область) – 18 детей, от 2000 до 2022 годов рождения. Пара познакомилась и поженилась в Донецке в 1998 году и только потом переехала в Ленобласть.

    Среди других участников беседы – семья Андрея и Анастасии Семашкиных с Камчатки, у них девять детей. Из Томской области – чета Рахматуллы и Галины Рахимовых, тоже воспитывающих девять детей. На связи из Тюмени – семья Андрея и Натальи Якуниных, у которых восемь детей. Из Чечни – Хусейн и Таисия Халиковы, они воспитали семерых детей (все уже выросли).

    В семье матери-героини Елены Солодовниковой и ее мужа Владимира из Усть-Лабинска (Краснодарский край) – 11 мальчиков, часть из них уже совершеннолетние. У одного из сыновей недавно родился третий ребенок, так что он стал многодетным отцом.

    У четы Сергея и Ольги Шишовых из Новочебоксарска (Чувашия) – девять детей, а у матери-героини Ирины Абакумовой и ее мужа Александра из Москвы – 10 детей, от 1991 до 2014 годов рождения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Киев начал информационную кампанию мобилизации с 18 лет
    Политолог назвал цели проведения Зеленским гей-парада на Украине
    Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов вглубь России
    Президент Эстонии подписал закон о конфискации российских активов
    Стало известно место похорон Анастасии Заворотнюк
    Airbus из Самары с поврежденным шасси совершил посадку в Москве
    Две улицы в Алма-Ате назвали в честь русских актеров

    Кто выиграет от изменения налоговой системы

    Стало известно, какие налоговые изменения планируют финансовые власти России с 2025 года. Богатым предлагается платить больше налогов, а небогатые семьи с детьми получат возможность получить кэшбэк – возврат почти половины суммы НДФЛ. Кроме того, впервые за много лет предлагается повысить сумму налогового вычета. Также озвучены новые схемы уплаты НДС для малого и среднего бизнеса. Кто выиграет от нововведений? Подробности

    Перейти в раздел

    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России

    140 лет назад, 30 мая 1884 года, в Российской империи было открыто движение по Екатерининской железной дороге. Дорога соединила Донецкий и Криворожский бассейны – районы залегания угля и железной руды. Это стало ключевым событием, послужившим процветанию всего региона и имеющим значение до сих пор, в том числе для новых регионов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Польские ограничения для российских дипломатов ударят по Европе

    Польша вводит запрет на передвижение по стране сотрудников российских дипломатических ведомств. Как именно будут выглядеть эти ограничения, чем Варшава мотивирует эти меры – и какая еще страна Восточной Европы стоит за последними инициативами по ущемлению прав российских дипломатов в ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............