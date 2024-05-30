Эксперты объяснили популярность нацпроектов среди россиян

Tекст: Олег Исайченко

В настоящий момент с указом президента о национальных целях знакомы 61% россиян, а их информированность о национальных проектах в целом за пять минувших лет выросла в два раза, сказала Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ.

Высокую информированность населения о реализации национальных целей и их поддержку объяснил Михаил Шумаков, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты»: «Люди все чаще замечают положительные перемены вокруг себя. Этим и объясняется высокий уровень поддержки начинаний государства: от 78 до 98% россиян выступают за продолжение действия уже имеющихся программ».

Эксперт также перечислил несколько областей, в рамках которых граждане чаще всего отмечают изменения к лучшему. «Это развитие дорожной инфраструктуры, позитивные перемены в здравоохранении и в образовании, модернизации объектов культуры и организации мест досуга, заботе о материнстве и детстве, решении демографических проблем», – отмечает Шумаков.

С тем, что одной из основных задач для национальных проектов является решение демографических задач, согласна Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «В ближайшие годы население будет убывать. Мы должны приложить все наши усилия, чтобы переломить эту тенденцию», – полагает она.

Особое внимание депутат обращает на нацпроект «Семья». По ее словам, в него будет входить значительный спектр инициатив, затрагивающих детские сады, школы, медицину и туризм. «То есть, нет ни одной отрасли, которая бы ни касалась материнства», – отмечает Буцкая.

Популярность национальных проектов растет, потому что поставленные президентом цели близки и понятны каждому жителю страны, говорит Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

«Сегодня идет активное обсуждение нововведений в налоговое законодательство. Важно, что средства от налоговых изменений будут направляться как раз на поддержку семей, возможности детей и молодежи, и в целом на региональное социальное развитие», – поясняет она. При этом Линдигрин подчеркивает, что сочетание четко выверенных целей и планов по их достижению позволяют говорить о том, что их реализация до 2030 года реальна.

Напомним, в семерку национальных целей входят: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека; комфортная и безопасная среда; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация госуправления.