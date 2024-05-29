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    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    7 комментариев
    29 мая 2024, 16:28 • Новости дня

    Экспобанк купил российскую «дочку» HSBC

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспобанк закрыл сделку по покупке Эйч-эс-би-си банка, ранее принадлежавшего международной финансовой группе HSBC, сообщила пресс-служба Экспобанка.

    Как говорится в сообщении, «Экспобанк» закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)», получены одобрения президента России в соответствии с указом №520 и Центрального банка Российской Федерации, передает ТАСС. Там добавили, что Эйч-эс-би-си банк продолжит свою работу под новым наименованием.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет Экспобанку выкупить 100% акций HSBC (дочерняя компания международной финансовой группы HSBC).

    29 мая 2024, 06:50 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России

    Посол Антонов в ответ на угрозы США ввести торговое эмбарго заявил о невозможности сломать экономику России санкциями

    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о том, что администрация США может ввести полное торговое эмбарго против российских товаров.

    Антонов заявил, что США не стоит «гордиться подобными заявлениями», ведь они означают, что Вашингтон готов «развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», передает ТАСС.

    Посол напомнил о заявлениях самих представителей Белого дома о том, что с февраля 2022 года объявлено свыше 4,5 тыс. санкций в отношении физических и юридических лиц по всему миру.

    Как подчеркнул Антонов, действия США оказывают негативное влияние не только на крупные корпорации, но и на малые и средние предприятия, «нацхозяйства развивающихся государств». Также политика США вызывает «ответные меры». Антонов заявил, что из-за санкций наибольшие потери понесут США и их «сателлиты», хотя «здесь мало кто думает об экономических интересах Европы».

    Россия намерена «использовать ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях». По его словам, «цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя». Он выразил уверенность, что «эмбарго или санкции российскую экономику не сломают» и не заставят «свернуть с ее принципиального пути».

    Напомним, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что история торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», поэтому де-факто ситуация может обернуться полным торговым эмбарго.

    Коментарии (35)
    28 мая 2024, 18:51 • Новости дня
    Автоэксперт объяснил смысл переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию

    Автоэксперт Моржаретто назвал ГИБДД неудачной и неудобной аббревиатурой

    Автоэксперт объяснил смысл переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Предыдущее название было сложным для произношения и длинным, тем более сотрудников ГИБДД никто не перестал называть гаишниками, сказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя переименование ГИБДД в Госавтоинспекцию.

    Глава ГИБДД Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД рассказал, что российскому ведомству вернули название Госавтоинспекция. Он отметил, что этот вопрос законодательно урегулировали, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

    «Когда в 1998 году вводили новое название – ГИБДД , то руководивший ей в то время начальник главного управления ГАИ генерал-лейтенант Владимир Федоров объяснял переименование тем, что Госавтоинспекции придадут более широкие функции, связанные не только с инспектированием на дорогах, но и со многими другими государственными функциями, а служба в целом будет отвечать за безопасность дорожного движения в стране. Это была необходимость перемен», – вспоминает Моржаретто.

    «Лично мне эта аббревиатура не нравилась. Звучит коряво, ведь когда подряд несколько согласных, то произносится это трудно. И не всякий человек сегодня сумеет расшифровать ГИБДД. Но самое главное, что хотя название ГАИ и ушло, но сотрудников ГИБДД все продолжали по традиции называть гаишниками. Несколько лет назад было принято решение, что эту службу можно называть сразу двумя названиями – и Госавтоинспекция, и ГИБДД. Но потом, видимо, решили окончательно отказаться от неудобной и неудачной аббревиатуры», – заключил Моржаретто.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете по пятибалльной шкале деятельность ГАИ за последние годы?






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    Напомним, Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1936 году. В 1998 году ее преобразовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). С этим наименованием ведомство просуществовало 26 лет.

    Коментарии (28)
    28 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Израиль изменил правила въезда для россиян

    Израиль изменил правила въезда для россиян с августа 2024 года

    Израиль изменил правила въезда для россиян
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    С 1 августа 2024 года для въезда в Израиль гражданам России потребуется электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA), об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.

    Отмечается, что при этом соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем продолжает действовать, передает ТАСС.

    В министерстве туризма Израиля пояснили, что данная мера направлена на улучшение процесса прохождения пограничного контроля. ETA позволит израильским властям заранее получить информацию о пассажирах и тем самым повысить уровень безопасности.

    Оформить электронное разрешение можно будет на сайте МВД Израиля. Срок действия ETA – 90 дней.


    Коментарии (18)
    29 мая 2024, 00:59 • Новости дня
    Выпускниц заставили снять нижнее белье для сдачи ЕГЭ в Воронеже

    Выпускницам пришлось снять нижнее белье для прохода через металлодетектор на ЕГЭ в Воронеже

    Выпускниц заставили снять нижнее белье для сдачи ЕГЭ в Воронеже
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты Министерства образования Воронежской области проверят записи видеокамер в связи с сообщениями о том, что в школе №62 выпускницам пришлось снять нижнее белье, проходя через металлодетектор для сдачи ЕГЭ, сообщила пресс-служба правительства региона.

    Один из очевидцев рассказал, что на входе девушек заставляли снимать бижутерию. Однако если металлодетектор продолжал подавать сигнал, им приходилось или показывать, что под футболками и блузками ничего нет, или снимать нижнее белье, пишут «Вести Воронеж».

    По его словам, «девушки снимали бюстгальтеры и шли с ними в руках», у одной оказались «металлические вставки на трусах, так что ей пришлось снять и их». Он рассказал, что «многие девушки плакали».

    «Нас было около девяти девочек, мы разделись. Одна даже сняла трусы. Потом мы вернулись к проверяющим с бельем в руках, они проверили нас, и мы оделись в туалете. Девчонки плакали, у меня была истерика. Раздевалась я прямо на улице, на крыльце школы», – рассказала одна из учениц.

    По словам учеников, металлоискатель реагировал на косточки в бюстгальтерах, ремни с бляхами, на брекеты и на пирсинг, который приходилось снимать в нестерильных условиях.

    Об инциденте рассказала в Telegram и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

    Также сообщается, что в туалете кабинки оказались без дверей, поэтому ученики не решились им воспользоваться, передает ТАСС.

    Коментарии (33)
    28 мая 2024, 22:07 • Новости дня
    Прогрессивную шкалу налогообложения предложено ввести для зарплат свыше 200 тыс. рублей

    Минфин предложил пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения физлиц

    Прогрессивную шкалу налогообложения предложено ввести для зарплат свыше 200 тыс. рублей
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство финансов подготовило и внесло в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы, который предусматривает прогрессивную шкалу налогообложения для граждан.

    Минфином разработана прогрессивная шкала по НДФЛ, которая предусматривает ставку в 15% для зарплат от 2,4 до 5 млн рублей в год, 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей, 20% – от 20 до 50 млн рублей и 22% для доходов, превышающих 50 млн рублей в год. Для работников с ежемесячным доходом до 200 тыс. рублей ставка НДФЛ сохранится на действующем уровне в 13%.

    Подчеркивается, что граждане будут платить повышенный налог не со всей суммы, а лишь с превышения предусмотренных пороговых значений. С базовых 2,4 млн рублей в год по-прежнему будет взиматься 13%.

    Согласно оценкам экспертов, из 64 млн работающего населения России прогрессивное налогообложение затронет порядка 2 млн человек, это около 3,2% от работающего населения.

    При этом порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тыс. рублей в месяц, что почти втрое превышает среднюю зарплату в России и существенно выше средней зарплаты по Москве, где она традиционно остается самой высокой в стране.

    Отдельно прописывается, что доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат под прогрессивную шкалу НДФЛ не попадают, для них сохранится прежний порядок налогообложения.

    В случае принятия параметров совершенствования налоговой системы они могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

    Напомним, что предложения по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения были выработаны после широкой предварительной дискуссии. На площадке Госдумы в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний, прошло обсуждение, где были выработаны и рекомендованы правительству предложения по изменению отдельных параметров налоговой системы. Также обсуждались меры по сохранению ее устойчивости, поскольку система должна давать необходимые доходы для решения социально-экономических вопросов, но при этом повышать мотивацию для работы бизнеса в стране.

    Отметим, что в российском обществе существует устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе в виде прогрессивной шкалы налогообложения, что подтверждается соцопросами. В частности, только 8% участников опроса Telegram-канала газеты ВЗГЛЯД выступили за сохранение плоской шкалы налогообложения физлиц.

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    29 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    @ MND/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западное оружие уже несколько раз применялось Украиной «против территории России», в том числе по цели в районе Краснодара, сообщили западные источники.

    Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».

    Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.

    Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.

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    29 мая 2024, 11:19 • Новости дня
    Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Shot: Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруг блогерши Елены Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО, Алексей Блиновский сбежал из воинской части в Донецке, пишут СМИ.

    Местоположение Блиновского в настоящий момент неизвестно, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В апреле Блиновский заключил контракт с Минобороны. Сообщалось, что таким образом он хотел спасти себя и супругу от тюрьмы.

    Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

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    28 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Стало известно о предсказании Жириновского по признанию талибов

    Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский требовал признать талибов еще в 2014 году

    Стало известно о предсказании Жириновского по признанию талибов
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2014 году в Ялте требовал признать талибов (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и утверждал, что мир придет с опозданием к этому, заявил в разговоре с News.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    По словам Чернышова, Жириновский считал, что признание власти талибов остановит наркотрафик из Афганистана. Кроме того, еще в 2000 году ЛДПР на одном из митингов выходила с лозунгами о признании правительства талибов, передает News.ru.

    Ранее МИД России сообщил, что вопрос о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации находится в стадии проработки.

    Президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они являются действующей властью в Афганистане.

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    29 мая 2024, 10:06 • Новости дня
    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украине, возможно, придется пойти на мирную сделку с Россией на условиях Москвы, если она не предпримет быстрых действий для урегулирования ситуации, пишут американские СМИ.

    В статье Newsweek говорится, что у киевского режима может не остаться другого выбора.

    Авторы статьи отмечают, что если Украина и ее союзники не смогут адаптироваться к новым реалиям, страна продолжит терять территории, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин говорил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Коментарии (22)
    29 мая 2024, 09:30 • Новости дня
    МИД: Запад не просил Москву о системах оплаты товаров рублями

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не получала запросов от западных стран касательно создания систем, позволяющих российским компаниям приобретать товары из этих стран за рубли, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    По его словам, в данный момент неизвестно о каких-либо попытках создания в других западных странах систем, которые позволяли бы российским компаниям приобретать товары за рубли, передает РИА «Новости».

    Биричевский также указал на то, что именно европейский бизнес заинтересован в существовании альтернативных механизмов, позволяющих осуществлять финансовое обслуживание внешнеэкономических контрактов с российскими операторами.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, как рубль отвоевал рекордную долю в торговле.

    Коментарии (11)
    28 мая 2024, 20:52 • Новости дня
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России, утверждает Bild со ссылкой на источники.

    Украинская армия сама как минимум раз применила поставленный Германией комплекс Patriot по объекту в глубине России, на это Киев получил «гневные звонки из Берлина и Вашингтона», сообщили источники Bild, передает ТАСС.

    Также киевскому режиму пригрозили прекратить поставку ракет для ПВО, если это повторится.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары Украины западным дальнобойным оружием вглубь России являются «законными по международному праву».

    Коментарии (13)
    28 мая 2024, 21:31 • Новости дня
    Россияне освободили захваченных в плен военных Чада
    Россияне освободили захваченных в плен военных Чада
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военнослужащие провели операцию по освобождению военных Чада в Центральной Африке, они были захвачены в плен исламскими боевиками, сообщили в Минобороны России.

    Военных захватили девять месяцев назад, когда они разминировали аэропорт в районе Тибести. После освобождения все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где им оказали медицинскую помощь, передает ТАСС.

    «Затем под контролем и в сопровождении российских военнослужащих освобожденные были эвакуированы на родину», – сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой.


    Коментарии (7)
    29 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Объемы торговли России и США небольшие, поэтому Москва не столкнется с критическими последствиями в случае, если Белый дом все же введет эмбарго на российские товары. Более того, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономисты Иван Лизан и Антон Любич.

    «Американский чиновник Далип Сингх, разработавший «адские санкции», которые якобы должны были сломить Россию, теперь предложил ввести эмбарго. Допустим, США реализуют и эту угрозу, а что дальше? Они возьмут свои политические карты и заштрихуют на них Россию синим цветом, чтобы делать вид, что там море, а не суша?» – сыронизировал экономист Иван Лизан.

    По мнению собеседника, введение эмбарго кардинально ничего не изменит. «Объемы торговли России и США небольшие. Вместе с тем Лизан допускает, что американцы – даже в случае введения эмбарго – будут торговать через третьи страны товарами, российскую природу которых они будут отрицать. «Условно, уран превратится из российского в казахстанский», – указал эксперт.

    Москва же не почувствует последствий от новых санкций. «Наши товары реализуются на дружественных рынках. Нефть идет в Индию и Китай. Когда будет достигнута договоренность по «Силе Сибири – 2», вопрос с поставками газа в КНР будет решен. Значительная часть экспорта зерна и продуктов питания еще в 2023 году ушла в страны Азии и Африки», – напомнил собеседник.  

    Что касается Евросоюза, то страны объединения вряд ли последуют примеру США и не станут вводить эмбарго против России, считает экономист. «У них объемы торговли с нами значительно больше, и они понимают последствия такого решения, тем более что некоторые товары им будет крайне сложно заменить. Речь, в частности, об азотных удобрениях», – детализировал Лизан.

    Отвечать на угрозы Вашингтона зеркально бессмысленно. По мнению спикера, Москве следует сделать упор на разработке собственных технологий. «Одно дело мериться, у кого список запретов больше, а другое – взять и у себя в условной Костроме локализовать полный цикл производства антиблокировочных систем для легковых автомобилей», – пояснил экономист.

    Возможность введения Вашингтоном эмбарго против России допускает и экономист Антон Любич. По его мнению, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. При этом ключевыми факторами станут согласие ЕС присоединиться к этому шагу, а также готовность как американских, так и европейских деловых кругов их соблюдать на практике, добавил собеседник. «Думаю, в реальности эти меры лишь обогатят третьи страны», – подчеркнул Любич.

    Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в конечном счете Вашингтон может дойти в санкционной политике до всеобъемлющего эмбарго на российские товары. «История эмбарго не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», – сказал он.

    По словам Сингха, США также изучают возможность расширить финансовое содействие в рамках санкционного режима и масштабы экспортного контроля над продукцией американского производства.

    Угрозы Вашингтона прокомментировал посол Анатолий Антонов. «По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тыс. рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру», – говорится в заявлении посла.

    По его словам, «от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств». «Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге», – подчеркнул он.

    «Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают», – добавил посол. Антонов отметил, что от рестрикций больше проиграют сами США и их «сателлиты», Россия же использует сложившуюся ситуацию в качестве «дополнительного импульса для развития импортозамещения».

    Коментарии (4)
    28 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    В США пригрозили полным торговым эмбарго России

    В администрации США пригрозили полным торговым эмбарго России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация может ввести торговое эмбарго против российских товаров, заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

    История торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», сказал Сингх, передает ТАСС.

    В таком случае де-факто ситуация может обернуться торговым эмбарго, добавил он.

    Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что банки ЕС подвергают себя рискам, работая в России, и им в таком случае грозят вторичные санкции.

    Коментарии (19)
    29 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России

    Захарова: Макрон не сказал ничего нового, допустив удары ВСУ по территории России

    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам вглубь территории России западным оружием, повторяется буквально всеми и не является новым, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что подобные идеи раздаются «то тут, то там», причем в Прибалтике по этому поводу, по ее словам, «вообще началась какая-то истерика». Выступают с такими призывами и «польские политические персонажи», заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В этом контексте она упомянула и США, отметив, что «прошитая русофобия» команды Байдена также всем известна.

    Ранее Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.

    Коментарии (19)
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    Блинкен подскажет Санду способ борьбы с «Победой»

    Политическая жизнь Молдавии продолжает кипеть: в страну приезжает госсекретарь США Энтони Блинкен. Эксперты уверены, что его приезд объясняется скорыми президентскими выборами в стране. Дипломат хочет поддержать действующую главу государства Майю Санду, закрепив тем самым евроатлантический курс республики. Почему Молдавия так важна для Запада? И удастся ли Блинкену ударить по местной оппозиции? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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