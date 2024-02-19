Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
Путин разрешил Экспобанку купить российскую «дочку» HSBC
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет Экспобанку выкупить 100% акций HSBC (дочерняя компания международной финансовой группы HSBC).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что в соответствии с пунктом 5 указа президента РФ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение акционерным обществом «Экспобанк» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале «Эйч-эс-би-си банк (РР)» (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих «Эйч эс би си Европа Б.В.» (HSBC Europe B.V.), передает ТАСС.
Напомним, что британская компания HSBC перестала оказывать корпоративным клиентам услуги по переводу средств в Россию и Белоруссию в связи с санкциями с 27 октября. Кроме того, группа HSBC напомнила, что намерена продать свой российский бизнес Экспобанку до конца года, в данный момент сделка ожидает одобрения местных регулирующих органов.