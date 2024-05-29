Госдума дала приставам право применять оружие

Tекст: Ольга Никитина

Ранее такое право было только у приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Законопроект предусматривает, что все приставы будут проходить спецподготовку и периодическую проверку на пригодность к применению силы, спецсредств и оружия, передает ТАСС.

Применять оружие приставы смогут только в крайних случаях, например, если есть угроза жизни и здоровью. При этом они обязаны будут предупредить о намерении применить силу и предоставить время для выполнения требований.

В случае причинения вреда гражданину пристав обязан будет оказать ему первую помощь и сообщить о случившемся в прокуратуру. Закон запрещает применять оружие при большом скоплении людей и в отношении беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних.

Проект закона был внесен в Госдуму в конце апреля.