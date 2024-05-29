Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область), Новоселовского (ЛНР), Григоровки и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также она отразила две контратаки украинских штурмовиков 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины. Украинская сторона потеряла до 400 человек, два танка, польскую САУ Krab, французскую гаубицу ТRF-1 и два американских орудия М119.

Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ у Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР.

Также группировка отразила контратаку штурмовиков 114-й бригады теробороны. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 245 человек, два танка, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30. Также она уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ у Евгеновки, Новоалександровки и Селидово в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 144-й, 143-й, 142-й пехотных и 25-й воздушно-десантной бригад.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 335 человек, три пикапа, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-20 и четыре гаубицы Д-30.