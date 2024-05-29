Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Песков: Формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня
Прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, прямая линия остается как формат на повестке дня, ее проведение планируется в 2024 году, передает ТАСС.
Напомним, последняя прямая линия прошли 14 декабря 2023 года, мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.