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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    3 комментария
    29 мая 2024, 06:27 • Новости дня

    Хейли заявила о причастности Москвы к организации атаки ХАМАС на Израиль

    Посольство России в Израиле назвало наглой ложью заявление Хейли о причастности Москвы к организации атаки ХАМАС

    Хейли заявила о причастности Москвы к организации атаки ХАМАС на Израиль
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва якобы причастна к организации атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, являются глупой, наглой и откровенной ложью, заявило посольство России в Израиле.

    Хейли побывала в южных поселениях Израиля, разрушенных ХАМАС. В интервью Israel Hayom, опубликованном во вторник, Хейли заявила, что данные для организации атаки были получены от российской разведки, передает РИА «Новости».

    Посольство отметило, что Хейли «известна своей давней «любовью» к России. По словам дипломатов, она «не мытьем, так катаньем» хочет «вбить в головы израильской общественности» собственную версию событий, придуманную «в духе теорий заговора». «Это и есть самый настоящий «фейк», – говорится в сообщении.

    Указывается, что заявления Хейли стали «достойным вкладом» в «способ доказательства», введенный экс-премьером Великобритании Терезой Мэй и известный как «хайли лайкли».

    Напомним, СМИ сообщали, что предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа начал рассматривать Хейли на место кандидата в вице-президенты.

    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    28 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Израиль изменил правила въезда для россиян

    Израиль изменил правила въезда для россиян с августа 2024 года

    Израиль изменил правила въезда для россиян
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    С 1 августа 2024 года для въезда в Израиль гражданам России потребуется электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA), об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.

    Отмечается, что при этом соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем продолжает действовать, передает ТАСС.

    В министерстве туризма Израиля пояснили, что данная мера направлена на улучшение процесса прохождения пограничного контроля. ETA позволит израильским властям заранее получить информацию о пассажирах и тем самым повысить уровень безопасности.

    Оформить электронное разрешение можно будет на сайте МВД Израиля. Срок действия ETA – 90 дней.


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    26 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговоры официальных лиц США о необходимости разрешить Киеву бить по целям на территории России отражают безысходность Запада и похожи на агонию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Как отметил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, «эти разговоры отражают безысходность и понимание, что честными средствами они не достигнут своей цели, это похоже на агонию», передает ТАСС.

    Ранее The New York Times сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием.

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    28 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    В США пригрозили полным торговым эмбарго России

    В администрации США пригрозили полным торговым эмбарго России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация может ввести торговое эмбарго против российских товаров, заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

    История торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», сказал Сингх, передает ТАСС.

    В таком случае де-факто ситуация может обернуться торговым эмбарго, добавил он.

    Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что банки ЕС подвергают себя рискам, работая в России, и им в таком случае грозят вторичные санкции.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    28 мая 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог назвал цели визита Блинкена в Молдавию

    Политолог Корнилов: Блинкен летит в Молдавию, чтобы помочь Санду удержаться во власти

    Политолог назвал цели визита Блинкена в Молдавию
    @ presedinte.md

    Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Кишинев, чтобы помочь Майе Санду удержаться у власти. Американцы обеспокоены гражданской активностью жителей этой страны и готовы на провокации, чтобы сохранить ее прозападный внешнеполитический курс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о планах Блинкена посетить Молдавию.

    «Американцы сейчас вкладывают колоссальные усилия в то, чтобы удержать Молдавию в западном фокусе внимания. И это факт», – говорит политолог Владимир Корнилов. Он не исключает, что для достижения этих целей Запад совместно с украинцами даже готовит серьезные провокации, в том числе в Гагаузии и Приднестровье.

    «США, разумеется, заметили активность гагаузов. И теперь делают все, чтобы сохранить Молдавию в рамках своей сферы влияния. Причем необходимо это американцам скорее всего для того, чтобы открыть там очередной фронт против России», – считает аналитик.

    По мнению Корнилова, Блинкен попытается предотвратить укрепление позиций недавно сформированной партии «Победа». «Для этого США даже не надо поднимать рейтинги Санду, ведь у американцев в отношении этого региона есть свои методы. Ну а кто в этом сомневается, может вспомнить Евромайдан в Киеве», – акцентировал спикер.

    Еще одна задача госсекретаря при поездке в Молдавию – это налаживание дополнительных связей и своего рода проверка подготовки местных властей к предстоящим президентским выборам. Однако каких-то молниеносных результатов Корнилов не ожидает.

    «Возможно, Блинкен заявит о выделении каких-то финансовых траншей Кишиневу. Те, в свою очередь, будут потрачены Санду на подавление протестов внутри республики. Это длинная история, которая тянется давно и закончится нескоро», – заключил политолог.

    Ранее на официальном сайте Госдепартамента США появилась информация о планах американского госсекретаря Энтони Блинкена посетить Кишинев в период с 28 по 31 мая. Там он планирует встретиться с президентом Молдавии Майей Санду и другими высокопоставленными местными чиновниками, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтоном этой европейской страны в вопросах вступления в ЕС и обеспечения энергетической безопасности.

    Между тем в Молдавии осенью ожидаются президентские выборы. В их преддверии власти страны завели уголовное дело о контрабанде против 50 человек, прилетевших в Кишинев со съезда пророссийских политиков и общественников в Москве. Ранее оппозиционеры и вовсе были задержаны в аэропорту.

    Также министерство юстиции Молдавии заявило о намерении отправить Москве запрос об экстрадиции оппозиционного политика и бизнесмена Илана Шора. Кроме того, ведомство проверит наличие у него российского гражданства.

    На этом фоне Кишинев подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом в области безопасности и обороны и потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Кроме того, парламент Молдавии назначил в день президентских выборов референдум по вопросу вступления республики в ЕС.

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    27 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    Бывший агент ЦРУ заявил о новой фазе украинского конфликта

    Бывший агент ЦРУ Джонсон: У украинского конфликта началась новая фаза

    Tекст: Ольга Никитина

    В украинском конфликте началась новая фаза. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    «Это продвижение вперед [российской армии], но это не классическое большое наступление», – приводит его слова канал «360».

    Главная цель российских войск, как отметил бывший агент ЦРУ, не территориальные приобретения, а ликвидация находящихся на передовой украинских подразделений.

    Джонсон уточнил, что ВС РФ сначала планируют сделать это при помощи артиллерии и планирующих бомб. Затем в ход пойдут беспилотники, танки и живая сила.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

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    27 мая 2024, 19:56 • Новости дня
    На КПП «Рафах» произошла перестрелка военных Израиля и Египта

    Египет заявил о смерти своего военного в ходе перестрелки с израильтянами на КПП «Рафах»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе перестрелки с израильскими военными на контрольно-пропускном пункте «Рафах» погиб египетский военнослужащий, сообщил официальный представитель вооруженных сил арабской республики Гариб Абдель Хафез.

    Инцидент расследуется. Информации о том, кто спровоцировал перестрелку, пока нет, заявил Абдель Хафез, передает ТАСС.

    Ранее в ходе удара Израиля по лагерю беженцев Эль-Бурейдж в центре сектора Газа погиб человек.

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    27 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Захарова уличила США в недемократичности из-за закона об иноагентах

    Захарова: Ситуации с законами об иноагентах в Грузии и штате Джорджия поставили в сложное положение США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон оказался в сложном положении из-за параллельных ситуаций с вето на грузинский законопроект об иноагентах и в американском штате Джорджия, что показывает недемократичность внутри США, а не в Грузии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что в апреле сенат американского штата Джорджия (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, тем самым «наступив на демократию по всем фронтам».

    В это же время Госдеп США назвал закон об иноагентах в Грузии (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) «вдохновленным Кремлем», а параллельно губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в американском штате, удивившись, что в его собственной Джорджии тоже пытаются продвинуть «прокремлевский закон».

    Захарова считает, что из-за «совпадений» для Госдепа наступает цугцванг: законопроект об иноагентах из-за вето губернатора в штате Джорджия так и не был в итоге принят, а в Грузии запущена процедура по преодолению вето президента страны.

    «Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает», – сделала вывод Захарова, напомнив, как ранее многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию.

    Захарова иронично добавила, что это совпадение стало проблемой внутренней политики США.

    Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    26 мая 2024, 17:53 • Новости дня
    Галант заявил, что целью Израиля остается уничтожение ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона видит своими целями в секторе Газа уничтожение радикального движения ХАМАС и освобождение заложников, заявил министр обороны страны Йоав Галант.

    Цели в секторе Газа «приобретают особые очертания в Рафахе», сказал Галант, передает ТАСС.

    Они состоят в уничтожении ХАМАС, возвращении заложников и «сохранении свободы действий».

    Также Израиль прилагает «огромные усилия» по освобождению заложников, он будет добиваться этого «путем маневров» и путем достижения соглашений.

    Ранее источники CNN в Египте сообщили, что Израиль и ХАМАС якобы планируют продолжить переговоры об освобождении заложников и прекращении огня.

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    26 мая 2024, 21:14 • Новости дня
    Нетаньяху выступил против вывода войск Израиля из сектора Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава радикального движения ХАМАС Яхья Синвар не отступился от требования вывода израильской армии из сектора Газа, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху против этого, сообщили в канцелярии премьера.

    Синвар продолжает требовать вывода армии Израиля из анклава и сохранения ХАМАС, но Нетаньяху выступает «категорически против этого», сообщили в канцелярии, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что целью Израиля остается уничтожение ХАМАС.

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    26 мая 2024, 14:38 • Новости дня
    Боевое крыло ХАМАС заявило о попытке нанести ракетный удар по Тель-Авиву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» из боевого крыла палестинского движения ХАМАС заявила о попытках нанести ракетный удар по Тель-Авиву.

    Как говорится в сообщении, «Бригады Иззэддина аль-Кассама» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на агрессию Израиля против мирных жителей, передает ТАСС.

    Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.

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    26 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    Израиль и ХАМАС решили продолжить переговоры

    CNN: Израиль и ХАМАС решили продолжить переговоры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона и палестинское движение ХАМАС намерены продолжить переговоры об освобождении заложников в конце мая, сообщили источники CNN.

    Переговоры планируется вести через посредников, обсуждаться будут прекращение огня и сделка об обмене заложниками, возобновление диалога назначено на 28 мая, сказал собеседник CNN в Египте, передает РИА «Новости».

    Место проведения переговоров – Каир.

    Ранее портал Axios сообщал, что директор ЦРУ Уильям Бернс намерен посетить Европу для встречи с главой Моссада Давидом Барнеа, темой обсуждения назывался переговорный процесс с ХАМАС.

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    27 мая 2024, 03:46 • Новости дня
    В результате удара Израиля по центральной части сектора Газа один человек погиб

    Tекст: Денис Тельманов

    Один человек погиб, еще несколько были ранены во время израильского авиаудара по лагерю беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа.

    Еще несколько человек погибли и есть раненые в результате обстрела жилых домов в северных кварталах города Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Ранее сообщалось, что глава радикального движения ХАМАС Яхья Синвар не отступился от требования вывода израильской армии из сектора Газа, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху против этого, сообщили в канцелярии премьера.

    Синвар продолжает требовать вывода армии Израиля из анклава и сохранения ХАМАС, но Нетаньяху выступает «категорически против этого», сообщили в канцелярии, передает.

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    28 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Ирландия признала Палестину суверенным государством

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Ирландии приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства, сообщил глава МИД страны Михол Мартин.

    Это решение означает установление полноформатных дипломатических отношений с Палестиной, заявил Мартин по итогам специального заседания кабмина, передает ТАСС.

    Статус палестинской дипмиссии в Дублине будет повышен до посольства, как только власти Палестины официально обратятся с такой просьбой, добавил он. Диппредставительство Ирландии в Рамалле также будет преобразовано в посольство.

    Ранее Испания признала Палестину в качестве государства.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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