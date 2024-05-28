Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
На Украине заявили, что не смогут восстановить работу всех энергообъектов до зимы
Восстановить к зиме работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не смогут, заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.
Работу восстановить не удастся из-за масштабных разрушений на ряде объектов, передает РИА «Новости».
По его словам, в прошлом году не было таких масштабных и системных разрушений инфраструктуры, в этом году ситуация намного хуже.
Ранее в стране предупреждали об аварийных отключениях света в двух регионах.