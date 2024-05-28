Эксперт: Участники программы «Время героев» обладают важными для госуправленцев качествами

Политолог Федорова: Участники программы «Время героев» – это люди с максимально активной жизненной позицией

Tекст: Андрей Резчиков

«Курсы для обучения по программе «Время героев» очень хорошо зарекомендовали себя. Это давно существующая и проверенная система, которая используется в «Школе губернаторов» и дает современные управленческие компетенции государственным служащим разного ранга и направлений. Я уверена, что обучение участников СВО тоже будет эффективным», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

По мнению эксперта, участники программы получат весь комплекс необходимых знаний для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Все это позволит им проявить себя на гражданской службе на благо страны.

«На выходе участники программы «Время героев» получат современные soft skills (навыки межличностного общения и поведения, которые помогают взаимодействовать с другими людьми) и управленческие компетенции, – продолжила эксперт. – К этому добавится опыт участников СВО, которые умеют принимать решения в тяжелейших условиях. Эти люди закалены такими испытаниями, которые нам и не снились».

Федорова подчеркнула, что участники программы «Время героев» – это люди с максимально активной жизненной позицией, к тому же они проявили свой патриотизм делом. «Сочетание этих фактов для системы государственного управления будет исключительно благотворным», – добавила спикер. Она пояснила, что люди возвращаются с фронта «с очень острым чувством справедливости и пониманием общественного запроса». «Чуткость и стремление к справедливости – это то, что очень важно для госуправленцев», – уверена Федорова.

На этой неделе в подмосковном Солнечногорске на берегу озера Сенеж в кампусе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал первый поток программы обучения для участников СВО «Время героев». Эта кадровая программа открылась по инициативе президента Владимира Путина и реализуется РАНХиГС.

Участниками обучения стали 83 человека. Как рассказал ректор Президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый.

Во время первого модуля участники изучат структуру системы госуправления. «Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как: стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов. Сейчас без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций», – рассказал Комиссаров.

Участники, не успевшие завершить отбор или подать заявку на первый поток, смогут пройти комплекс оценочных процедур до конца года в 45 специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии.