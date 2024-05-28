Боррель заявил об отсутствии консенсуса в ЕС по помощи Украине

Украина открыла страну для французских военных

Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.