Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?0 комментариев
Боррель заявил об отсутствии консенсуса в ЕС по помощи Украине
Евросоюз (ЕС) за протяжении многих месяцев не может согласовать выделение помощи Киеву в размере 6,6 млрд евро на приобретение оружия для «остановки наступления России» в связи с отсутствием консенсуса по этому вопросу, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, семь необходимых для выделения этой помощи юридических документов ждут одобрения в Совете ЕС, но это «невозможно сделать уже много месяцев, поскольку нужен консенсус всех стран ЕС, а его пока нет», передает ТАСС.
Кроме того, не достигнуто итоговое решение по использованию доходов от реинвестирования замороженных российских активов для помощи Украине, добавил он.
Ранее Боррель отметил проблемы ЕС при реализации военной помощи Украине.