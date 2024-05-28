В Московской епархии согласились с выбором участка для строительства мечети в Косино-Ухтомском

«Наш город является родным для представителей всех традиционных религий России, в том числе мусульман, которые, конечно, имеют право на молитвенное помещение. Поддержание межрелигиозного согласия особенно важно в условиях проведения специальной военной операции, в ходе которой православные и мусульмане являются собратьями по оружию», – говорится в его комментарии на сайте епархии.

«Надеемся, что молиться в мечети в Косино-Ухтомском будет та мусульманская община, которая последовательно выступает за межрелигиозное согласие, демонстрирует уважение к православному большинству нашего города, борется с радикализмом и экстремизмом, выступает против неконтролируемой миграции, одинаковым образом беспокоящей представителей всех традиционных религий», – заключил Волков.

Напомним, Собянин сообщил, что место строительства новой мечети будет перенесено из Косино-Ухтомского района столицы в Косино после обращения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

Патриарх Кирилл приветствовал это решение.