«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
В Московской епархии согласились с выбором участка для строительства мечети в Косино-Ухтомском
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина был подобран участок для строительства мечети в Косино-Ухтомском. Этот участок находится на достаточном удалении от Святого озера, где возведение исламского молитвенного здания вызывало протесты в 2023 году, сообщил председатель Информационной службы Московской (городской) епархии священник Александр Волков.
«Наш город является родным для представителей всех традиционных религий России, в том числе мусульман, которые, конечно, имеют право на молитвенное помещение. Поддержание межрелигиозного согласия особенно важно в условиях проведения специальной военной операции, в ходе которой православные и мусульмане являются собратьями по оружию», – говорится в его комментарии на сайте епархии.
«Надеемся, что молиться в мечети в Косино-Ухтомском будет та мусульманская община, которая последовательно выступает за межрелигиозное согласие, демонстрирует уважение к православному большинству нашего города, борется с радикализмом и экстремизмом, выступает против неконтролируемой миграции, одинаковым образом беспокоящей представителей всех традиционных религий», – заключил Волков.
Напомним, Собянин сообщил, что место строительства новой мечети будет перенесено из Косино-Ухтомского района столицы в Косино после обращения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.
Патриарх Кирилл приветствовал это решение.