«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
В Минобороны Швеции попросили не спешить с отправкой истребителей Украине
Страны, входящие в коалицию, созданную для поддержки Киева, попросили Швецию приостановить отправку истребителей JAS Gripen на Украину, сообщает агентство TT со ссылкой на главу Минобороны страны Пола Йонсона.
«Другие страны, входящие в коалицию, призвали нас подождать с системой Gripen», – передает ТАСС его слова.
Ранее в США заявили, что шведские истребители Gripen не помогут Украине остановить наступление России.