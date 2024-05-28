Песков опроверг сообщения о саммите по Украине с участием России в Саудовской Аравии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это все пока гипотетические обсуждения, сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники», – сказал Песков RT.

Он добавил, что речи о переговорах в Саудовской Аравии не идет.

До этого о планах провести некую конференцию по Украине в Саудовской Аравии сообщало Bloomberg. По этой информации, ЕС планировал такой саммит с участием России.