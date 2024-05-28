«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Песков опроверг сообщения о саммите по Украине с участием России в Саудовской Аравии
Информация о возможной конференции в Саудовской Аравии по украинской тематике с участием российской стороны не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это все пока гипотетические обсуждения, сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники», – сказал Песков RT.
Он добавил, что речи о переговорах в Саудовской Аравии не идет.
До этого о планах провести некую конференцию по Украине в Саудовской Аравии сообщало Bloomberg. По этой информации, ЕС планировал такой саммит с участием России.