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На Украине завели дело против замминистра обороны России Криворучко
Служба безопасности Украины заявила, что заочно предъявила обвинения замминистра обороны Алексею Криворучко.
Как говорится в сообщении, СБУ собрала доказательную базу на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, отвечающего за обеспечение российских войск, который участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что против Криворучко заведено дело по статье «Ведение агрессивной войны».
Ранее замглавы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что в результате перераспределения структуры гособоронзаказа (ГОЗ) поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в 2023 году в пять раз в сравнении с показателями 2022 года.