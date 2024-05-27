На Украине завели дело против замминистра обороны России Криворучко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, СБУ собрала доказательную базу на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, отвечающего за обеспечение российских войск, который участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что против Криворучко заведено дело по статье «Ведение агрессивной войны».

Ранее замглавы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что в результате перераспределения структуры гособоронзаказа (ГОЗ) поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в 2023 году в пять раз в сравнении с показателями 2022 года.