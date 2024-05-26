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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    26 мая 2024, 21:20 • Новости дня

    Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европа должна поддерживать киевский режим до последнего, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Парижу и Берлину нужно совершить «скачок» в сотрудничестве друг с другом, а также им следует «до самого конца» помогать Украине сопротивляться, вооружать и обучать ее, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    Странам необходимо быть готовым «к любому сценарию», чтобы выстроить долгосрочный мир.

    Французский лидер добавил, что хотел бы видеть «амбициозный план по обороне Украины», а также по обороне Европы.

    Ранее МИД России отмечал, что Москва не оставит без ответа гипотетическую отправку французских войск на Украину.

    26 мая 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию

    Польский оператор PERN и российская «Транснефть» договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию

    Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию
    @ Транснефть-ТВ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Достигнута договоренность между польским оператором PERN, российской «Транснефтью» и немецкой PCK Schwedt о транзите нефти из Казахстана в Германию, сообщают информационные агентства.

    Как сообщает Reuters, PERN и «Транснефть» договорились сохранить транзит. Указывается, что он мог прерваться уже в июне. Reuters пишет, что ранее возникла «тупиковая ситуация» с платежами, передает РБК.

    Reuters пояснило, что «Транснефть» требовала от Польши до июня оплатить услуги по измерению газа на базе в Адамово, а PERN боялся нарушить санкции. В результате расходы согласился оплатить нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, получающий указанную нефть. Также отмечается, что обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания.

    В 2023 году «Транснефть» начала подачу казахстанской нефти транзитом через Польшу в Германию.

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    26 мая 2024, 14:27 • Новости дня
    Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО

    Глава Минобороны Италии Крозетто выступил против «разрешения» Столтенберга Киеву бить вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не вправе решать за весь альянс, сказал глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, комментируя слова генсека о разрешении киевскому режиму бить западным оружием по российской территории.

    Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять «линию за всех», сказал Крозетто в интервью La Stampa, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что это касается и Столтенберга, и президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что решения будут принимать на саммите в Вашингтоне в июле.

    «Отдельные выступления ничего не значат», – подчеркнул руководитель ведомства.

    По его мнению, помогая Украине, ошибочно принимать действия, «ведущие к эскалации», должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров.

    До этого главы МИД и Минтранса Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини также выступили против ударов Киева вглубь российской территории.

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    26 мая 2024, 11:41 • Новости дня
    Ле Пен обошла Макрона в популярности у французов накануне выборов

    Bloomberg: «Национальное объединение» Ле Пен обходит коалицию Макрона накануне выборов в Европарламент

    Ле Пен обошла Макрона в популярности у французов накануне выборов
    @ Juan Carlos Rojas/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крайне правая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен усилила преимущество над коалицией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне предстоящих выборов в Европарламент, сообщает Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, по опросам Elabe, партию Ле Пен поддержали 33% опрошенных, за «Возрождение» Макрона, свой голос отдали 15,5%. Тем временем Социалистическая партия Рафаэля Глюксманна получила 13% голосов, «Непокоренная Франция» – 8%, партия «Зеленых» – 6 процентов.

    Ранее лидер фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что французские власти намерены обмануть и «обчистить» французов через реформу соцобеспечения безработных.

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    26 мая 2024, 08:45 • Новости дня
    Глава американской ЧВК рассказал об убыточности работы на Украине

    MOSAIC: Конфликт на Украине оказался невыгодным для иностранных ЧВК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине оказался невыгодным для иностранных частных ЧВК, Киеву может не хватить денег на содержание наемников, заявил председатель специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности американской фирмы MOSAIC Тони Шиена.

    По его словам, конфликт на Украине по сравнению с другими «горячими точками» не стал выгодным для ЧВК, поскольку у Украины нет бюджетных денег на наемников, а финансируют их частные лица, что, соответственно, вызывает определенные проблемы при оплате услуг, передает РИА «Новости».

    Как сказал Шиена, в будущем роль ЧВК может временно возрасти, для заполнения дыр в живой силе перед ожидаемым летним наступлением, но до сих пор не понятно, найдут ли власти Украины деньги, чтобы поддерживать такие контракты в большом объеме.

    Ранее СВР сообщила, что американские частные военные компании (ЧВК) при участии властей США завербовали в тюрьмах в обмен на амнистию членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину уже летом.

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    25 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате двух украинских террористических атак возросло до четырех человек, пострадал ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в больницах остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок. Восемь человек госпитализировали в Белгороде с осколочными ранениями средней степени тяжести. Одну женщину отпустили домой после оказания ей медицинской помощи.

    В областную клиническую больницу после обстрела поселка Октябрьский поступили мужчина с «осколочными ранениями туловища и конечностей и торако-абдоминальным ранением», а также женщина с «проникающим ранением брюшной полости».

    Восьмилетний мальчик также пострадал в поселке Октябрьский, у него минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области.

    Напомним, российские системы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

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    26 мая 2024, 06:24 • Новости дня
    МИД Польши призвал ЕС лишить украинских уклонистов пособий

    Сикорский призвал страны ЕС не выплачивать пособия уклоняющимся от военной службы украинцам

    МИД Польши призвал ЕС лишить украинских уклонистов пособий
    @ Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинцы призывного возраста, которые уклоняются от службы в вооруженных силах Украины, не должны получать пособия в странах ЕС, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский также призвал сделать любую схему ограничения пособий общеевропейской, чтобы украинцы не могли «начать покупать льготы по всей Европе», передает RT со ссылкой на Guardian.

    Напомним, польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста.


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    25 мая 2024, 23:18 • Новости дня
    Италия выступила против ударов ВСУ западным оружием вглубь России

    Глава МИД Италии Таяни потребовал не использовать передаваемое Украине оружие для ударов вглубь территории России

    Италия выступила против ударов ВСУ западным оружием вглубь России
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины не должны использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, заявили глава МИД и министр транспорта Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини.

    Таяни заявил, что Киев сам делает свой «выбор», но «оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», то есть только для ударов по регионам, которые на Западе считают украинскими. Также Таяни подчеркнул, что Италия «не отправит ни одного итальянского военного на Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на Adnkronos.

    Сальвини, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Киева по объектам в России, заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Сальвини не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой войной». Также он выступил против отправки даже одного итальянского военного для участия в боевых действиях на Украине.

    Напомним, Столтенберг призвал снять с Украины ограничения на удары по России. В МИД России заявили, что о словах Столтенберга полезно знать всем, кого зовут на так называемую «мирную конференцию» в Швейцарии.

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    26 мая 2024, 06:43 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Киевской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Киевской и Хмельницкой областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком и Староконстантинове, передает ТАСС.

    Староконстантинов обесточен, передает RT.

    Позднее воздушная тревога была отменена на всей территории страны.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Полтаве и Павлограде, а также в Житомирской области Украины.

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    26 мая 2024, 02:17 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в украинских Полтаве и Павлограде, сообщили мониторинговые ресурсы.

    Кроме того, сообщается о взрывах в городе Херсоне, который удерживают украинские войска, передает RT.

    Воздушная тревога действует в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. В Харьковской области она продолжается уже более 17 часов, передает ТАСС.

    Напомним, российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове.

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    26 мая 2024, 03:53 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Хмельницкой и Житомирской областях Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Во всех регионах Украины действует воздушная тревога, в Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Харьковской области воздушная тревога длится уже более 18 часов, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в украинских Полтаве и Павлограде.

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    25 мая 2024, 22:16 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе

    Воздушная тревога и ракетная опасность объявлены в Севастополе и Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сигнале ракетной опасности.

    «Внимание всем! Воздушная тревога!» – сообщил Развожаев в Telegram.

    Гладков в Telegram сообщил, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал жителей не приближаться к окнам. Тем, кто находится на улице, следует «спуститься в укрытие или иное безопасное место».

    Напомним, российские системы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.


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    25 мая 2024, 23:37 • Новости дня
    Ракета «Нептун» и снаряды РСЗО «Вампир» уничтожены над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку, используя противокорабельную ракету «Нептун» и РСЗО RM-70 «Вампир», сообщило Минобороны России.

    Над Белгородской областью силами ПВО уничтожены «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, в Белгородской области в результате украинских атак погибли четыре человека, пострадал ребенок.

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    25 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Акция в поддержку независимости Новой Каледонии прошла в Париже

    Жители Парижа провели акцию в поддержку борьбы народа канаки за независимость Новой Каледонии

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько сотен человек вышли на площадь Бастилии, чтобы провести акцию в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии, сообщают информационные агентства.

    Участники акции прошли по улицам до площади Оперы. Они несли флаги Новой Каледонии и плакаты с лозунгами «Да здравствует борьба народа канаки!», «Независимость Новой Каледонии», «Время колоний закончилось», передает РИА «Новости».

    Акцию организовал «Комитет солидарности с народом канаки». Участники выступили с осуждением политики президента Франции Эммануэля Макрона в отношении французской заморской территории.

    Макрон в Новой Каледонии дал политическим партиям несколько недель на достижение договоренностей по реформе избирательного корпуса. Он обещал, что конституционную реформу выборного корпуса не будут проводить силой.

    Напомним, на островах разгорелся мятеж, когда Париж решил дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более десяти лет. Коренное население из народа канаки выступило против.

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    26 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Экономист Лизан: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Продолжение транзита казахской нефти в ФРГ через российскую инфраструктуру делает возможным в какой-то момент подачу в ЕС продукцию Москвы. У Берлина нет других каналов его получения, а значит, слова Запада о нежелании сотрудничать с РФ можно пропускать мимо ушей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    «Вполне возможно, что транзит действительно подразумевает экспорт в Германию непосредственно казахской нефти. Тем не менее, факт использования инфраструктуры, проходящей через территорию России, позволяет говорить о том, что в определенный момент ее же можно будет задействовать и для поставок наших ресурсов», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сорта, добываемые в наших странах, не сильно отличаются друг от друга. С точностью установить, откуда именно пришло топливо, у экспертов ЕС не получится. Таким образом, Москва в любом случае остается в выигрыше. Нельзя забывать и о том, что если казахская нефть будет направлена в ФРГ, то у России появляется больше возможностей расширения поставок на перспективные рынки Азии», – отмечает он.

    «Что касается опасений Польши по поводу оплаты услуг расходомеров «Транснефти», думаю, что все дело в попытках Варшавы перекинуть основные расходы на Германию. Немцам покупка данной нефти гораздо более важна. Поэтому они и готовы выделять на этот проект значительные средства. Вопросы санкций совершенно точно лежат в другой плоскости», – уточняет собеседник.

    «Нефтяной сектор ЕС достаточно сложный. Разные компании обладают буквально «сетью» предприятий, находящихся по всей территории объединения. Вполне возможно, что «неназванная словацкая фирма» на деле является «дочкой» польского завода, обладающей какими-либо специфическими компетенциями», – подчеркивает эксперт.

    «Интересно, что на этом фоне страны-участницы G7 выпустили заявление о том, что любые попытки обойти ограничения в сфере энергетики для продолжения сотрудничества с Россией, будут караться санкциями. Очередная декламация лицемерных лозунгов. Западные политики стараются усидеть на двух стульях», – акцентирует собеседник.

    «Им нужно поддерживать заданную в 2022 году планку русофобской риторики, но при этом сохранять приемлемый уровень благосостояния, что без сотрудничества в сфере энергетики с Москвой сделать достаточно сложно. Если бы они реально хотели разорвать с нами отношения, то давно бы наложили эмбарго не любые поставки нефти из портов Турции и ближайших к ней стран», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что поставки энергоресурса в ФРГ могли прекратиться уже 5 июня, поскольку Москва столкнулась с «тупиковой ситуацией» оплаты услуг по измерению газа на базе в Адамова со стороны Варшавы.

    По данным издания, данная ситуация произошла из-за опасений польского трубопроводного оператора PERN попасть под действие западных санкций. В результате длительного согласования, стороны сошлись на компромиссе: расходы согласился взять на себя нефтеперерабатывающий немецкий завод РСК Schwedt.

    Обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания, что поможет Польше избежать негативного влияния возможных ограничений. В материале подчеркивается, что транзит по данному трубопроводу является относительно небольшим. С помощью него Германия получает лишь 1,2 млн тонн нефти.

    На этом фоне министры финансов стран G7 договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России. В частности, на встрече в Вашингтоне они договорились совместно добиваться соблюдения потолка цен на энергоресурсы Москвы. При этом те стороны, которые применяют «обманные практики» для обхода ограничений, группа также пригрозила санкциями.

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    26 мая 2024, 00:24 • Новости дня
    Мирные жители Белгородской области пострадали в результате украинской атаки

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Двое мужчин доставлены в больницу Белгорода с черепно-мозговыми травмами в тяжелом состоянии. Женщина получила осколочное ранение левой ноги и находится в состоянии средней степени тяжести. Четвертый пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с осколочным ранением лица и груди.

    В Белгороде повреждены дома, школы, коммерческие объекты. В поселке Дубовое полностью сгорел таунхаус, еще два получили повреждения. Сгорели и повреждены несколько машин, сообщил глава региона в Telegram.

    Напомним, ранее Гладков сообщил, что в результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области.

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