Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС

Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды

Tекст: Денис Тельманов

«Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – Днепрогэс.

Сама плотина не получила повреждений в ходе удара, однако большая часть машинных отделений ГЭС оказалась повреждена или разрушена.