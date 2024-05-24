Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
Президент Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.
Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за приглашение в Минск.
«Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – передает ТАСС слова российского президента.
Лукашенко со своей стороны сообщил, что собирается обсудить с Путиным экономические вопросы – что уже сделано и что еще предстоит решить, передает РИА «Новости».
Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Затем лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.
Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента России приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.