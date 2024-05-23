В Кремле рассказали о формате переговоров Путина и короля Бахрейна

Представитель Кремля Песков: Переговоры Путина и короля Бахрейна пройдут в двух форматах

Tекст: Александра Юдина

По его словам, президент и король будут беседовать в узком составе, после чего продолжат переговоры уже в составе двух делегаций в формате официального завтрака, передает ТАСС.

Уточняется, что встреча состоится в Большом Кремлевском дворце, где запланировано подписание документов.

Ранее король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией.

