Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
В Кремле рассказали о формате переговоров Путина и короля Бахрейна
Представитель Кремля Песков: Переговоры Путина и короля Бахрейна пройдут в двух форматах
Переговоры российского лидера Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы пройдут в формате официального завтрака в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент и король будут беседовать в узком составе, после чего продолжат переговоры уже в составе двух делегаций в формате официального завтрака, передает ТАСС.
Уточняется, что встреча состоится в Большом Кремлевском дворце, где запланировано подписание документов.
Ранее король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией.