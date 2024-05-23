Президент США Джозеф Байден в будущем станет «хромой уткой» на мировой политической арене, заявил Боссхард в интервью «Донецкому агентству новостей».

Отмечается, что Боссхард долгое время служил в Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе.

Собеседник указал, что в Швейцарии его коллеги выражали недовольство искажением отчетов, поступавших из Киева в Вену.

«Между отчетами, которые они писали и отправляли в штаб-квартиру ОБСЕ в Киев, и отчетами, которые получили в конце концов делегации в Вене, была достаточно большая разница. Происходила, конечно, фильтрация и манипуляция уже в Киеве, потом, думаю, тоже в Вене», – сказал он.

Боссхард отметил, что украинская сторона хотела решить проблему в Донбассе военным путем, вне зависимости от наличия там наблюдателей ОБСЕ.

Также он указал на неэффективность европейской дипломатии. В пример полковник привел спор между Ираном и Израилем, в котором, по его словам, решающую роль играют отдельные страны Ближнего Востока, Россия, Китай, а не Германия, Британия или Франция.